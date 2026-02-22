Barul de tapas din satul Spaniol a devenit viral pe rețelele sociale

Tapería Kiwi este un micuț bar din Montejícar, provincia Granada. A devenit viral pe rețelele sociale datorită unei liste neobișnuite de reguli impuse clienților. Cu 17 norme explicite afișate încă din 2018, localul a atras atenția abia recent, după ce o postare pe TikTok a adunat peste 1,5 milioane de vizualizări.

În videoclip erau prezentate cele 17 reguli pe care clienții care vin aici trebuie să le respecte. Situat în Plaza de la Constitución, lângă primărie, Tapería Kiwi oferă o varietate de tapas și alte câteva preparate tradiționale, relatează portalul de știri Ideal.es.

Ce spune proprietarul barului mic după ce locația a devenit extrem de populară

Proprietarul, José Antonio Molina, explică modul în care a devenit viral și mai ales popular barul său, pentru care a întocmit cele 17 reguli.

„S-a viralizat luni pentru că o fată care își petrece vara în sat l-a postat pe TikTok”. Imediat ce lista de reguli a ajuns în mediul online, s-a viralizat rapid fiind distribuită de zeci de conturi.

Regulile barului includ detalii precum faptul că fiecare băutură vine însoțită de o tapa și că „dacă ai mai multă foame decât cel care s-a dus la război”, clienții pot comanda extra tapas după preferințe.

„Tapa zilei o decid eu, că doar barul e al meu”, spune amuzat patronul localului.

Inspirația pentru reguli provine de la un alt bar din Granada, El Pesaor, care avea o abordare similară. „Oamenii mereu au fost intrigați de reguli, dar acum, în sfârșit, au devenit virale”, adaugă acesta.

Care sunt cele 17 reguli ale barului de tapas care au devenit virale pe TikTok

Cele 17 reguli ale barului de tapas din satul spaniol sunt prezentate încă de la intrare, tocmai că oamenii să știe unde au venit și ce indicații trebuie să respecte:

  • Fiecare consumație vine cu o tapa. Dacă ți-e mai foame decât unui om când a plecat la război, poți cere câte tapas suplimentare vrei. Să vedem dacă le și termini!
  • Sunt aproape 40 de variante din care poți alege. Dacă nu vezi „Măruntaie de unicorn”, e o prostie să le ceri.
  • Poți mânca până și capetele creveților, dar dacă le arunci pe jos, cel din fața ta se va uita urât la tine. Eu o să curăț barul la fel.
  • Dacă suferi de arsuri gastrice, nu cere chorizo, mușchi cu aioli sau anșoa cu pateu. Nu am bicarbonat.
  • Tapasul zilei îl decid eu, că doar barul e al meu.
  • Nu trebuie să dai indicații ca și cum ai fi antrenorul lui Numancia.
  • O să-ți petreci ziua cerând tapas. Fără grabă, dar fără pauză. Cu cât îți ia mai mult să te hotărăști, cu atât pleci mai târziu. Și apoi zici că te ceartă bunica… normal.
  • Șunca de Bellota nu e pentru îndopat.
  • Nota, la întâlniri, se plătește împreună. Vă dau restul dacă e nevoie și vă descurcați între voi, că altfel pierdem toată ziua.
  • Vă puteți scoate ochii ca să vedeți cine plătește runda, dar când spuneți „plătește Kiwi”, primul care scoate bancnota e cel care merge la tejghea.
  • Berea se servește rece ca gheața, iar tapasurile trebuie să fie fierbinți. Dacă la jumătatea rundei e invers, înseamnă că nu merge bine.
  • Dacă dau pe datorie, e pe riscul meu. Dacă dau pe caiet, la plată fac fețe urâte. Dacă dau gratis, dau faliment. Așa că, pentru a evita toate astea… fii atent.
  • Pune muzica pe care o vrei că până la urmă tot eu pun ce vreau.
  • Atenție la telefoane și la lucruri personale… sunt mai mulți hoți decât câini desculți.
  • Alergenii sunt clar specificați la fiecare tapas. Meniul a fost arătat unor copii de 6 ani și toți l-au înțeles perfect.
  • Chestia aia că „clientul e șeful și are mereu dreptate” e la Mercadona.
  • Bea cu moderație, plătește cash și fă grătarele la tine acasă.

Cum reacționează clienții când văd cele 17 reguli din barul de tapas

Reacțiile clienților la lista de reguli sunt, în general, pozitive. „De obicei, oamenii râd și fac poze”, spune José Antonio.

La sosirea unor noi vizitatori, proprietarul îi sfătuiește să citească întâi regulile înainte de a interacționa cu personalul: „Le spun să se uite la reguli înainte să vorbească cu chelnerii”.

Regulile barului de tapas au stârnit hohote de râs și în comunitatea din satul spaniol

Deși Montejícar este un sat mic, cu aproximativ 2.000 de locuitori, viralitatea listei de reguli a stârnit amuzament local. Molina recunoaște:

„De fiecare dată când duc lista la tipografie, mi se spune că într-o zi va deveni virală. Ei bine, ziua aceea a venit. Suntem un sat mic, iar oamenii au reacționat cu umor și multe râsete”.

Cunoscut a devenit recent și un bar din Italia, însă dintr-un motiv cu totul și cu totul diferit. La intrare în bar este afișat un mesaj controversat pe care proprietarul refuză să-l dea jos. Textul este afișat la intrarea în locație încă din 2017 și a adus multe critici din parte turiștilor.

Ce sunt tapas și cum au apărut în Spania

Tapas sunt porții mici de mâncare, servite de obicei lângă un pahar de bere sau vin. În Spania, ele fac parte din viața de zi cu zi. Oamenii ies „la tapas” cu prietenii, comandă mai multe farfurii și le împart între ei. Nu e doar despre mâncare, ci și despre socializare.

Cuvântul „tapas” vine din spaniolă și înseamnă „capac”. Una dintre cele mai cunoscute povești spune că, în trecut, barmanii puneau o felie de pâine sau de șuncă peste pahar, ca să-l acopere și să țină muștele departe. În timp, acel „capac” s-a transformat într-o gustare tot mai variată.

Astăzi, tapas pot însemna aproape orice: măsline, brânzeturi, fructe de mare, cartofi prăjiți cu sos picant, jamón sau preparate calde din carne și pește. În multe orașe din Spania, fiecare bar are propria specialitate, iar clienții merg din loc în loc pentru a gusta cât mai multe variante.

