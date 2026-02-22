De atunci au trecut 11 ani, timp în care opt miniștri ai Transporturilor s-au succedat în Guvernul României, fiecare venind cu promisiuni și termene noi de finalizare pentru acest proiect, fără ca drumul anunțat atunci să fie finalizat nici până astăzi.

Lucrările la alternativa DN1 au început în 2025

Ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea DJ 102I a fost emis pentru data de 1 august 2025, iar termenul pentru finalizarea proiectului prevăzut în contract este începutul anului 2029 (până la 1 februarie 2029). Autoritățile și constructorul estimează totuși că șoseaua ar putea fi deschisă circulației în 2028 dacă lucrările avansează rapid.

Conform informațiilor oferite de Compania Națională de Investiții (CNI), proiectul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are o valoare de 405.405.438 de lei, presupune modernizarea a peste 25 de kilometri de drum și constituie o alternativă pentru DN1 București – Brașov.

Traseul drumului județean DJ 102I traversează Munții Baiului prin Pasul Predeluș, atingând o altitudine de 1.285 de metri, iar lucrările de modernizare se împart pe două secțiuni:

Tronsonul 1 aflat pe raza județului Prahova, între km 37+620 și km 50+820,38 (limita județului Brașov), în lungime de 13.200,38 metri;

Tronsonul 2 se găsește pe raza județului Brașov, între km 50+820,38 și km 63+256.08, în lungime totală de 12.435,70 metri.

Proiectul presupune realizarea a 13 kilometri de zid de sprijin, 72 de podețe transversale, 14 poduri, 13 parcări de scurtă durată și peste 9 kilometri de parapet de protecție.

La cinci luni de la debutul execuției, proiectul de modernizare a drumului a atins un stadiu de aproximativ 12% din totalul prevăzut tehnic, potrivit autorităților. Până acum s-a lucrat la organizarea de șantier, consolidări structurale, ziduri de sprijin și refacerea podețelor.

Compania Construcții Erbașu SA este antreprenorul general al proiectului.

Problema orașului Câmpina

Reprezentanții administrației județene recunosc că DJ 102I Valea Doftanei – Săcele nu va reprezenta o alternativă viabilă la DN1 în structura actuală.

Problema principală: nu există o legătură directă care să preia traficul de pe DN1 către Valea Doftanei fără a trece prin Câmpina, iar orașul prahovean nu dispune de o infrastructură rutieră capabilă să facă față unei astfel de provocări.

Astfel, orice încercare de a descongestiona DN1 prin acest traseu ar însemna doar mutarea aglomerației în interiorul orașului, fără reducerea reală a blocajelor de pe arterele principale. Toate drumurile care pot face legătura între Câmpina și DJ102I au câte o bandă pe sens, sunt intens circulate și în prezent, iar multe tronsoane sunt serios afectate de alunecări de teren.

Virgiliu Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a declarat pentru Libertatea că singura variantă care poate răspunde nevoilor actuale de trafic rutier în zona la care ne raportăm este construirea unei centuri ocolitoare a municipiului Câmpina.

„Avioane pe hârtie”

Consiliul Județean Prahova a lansat, în mandatul liberalului Iulian Dumitrescu, un proiect pentru o centură ocolitoare a Câmpinei. În proiect, drumul are 2,6 kilometri și pornește din localitatea limitrofă Bănești, urmând malul râului Doftana peste un pod de aproximativ 100 de metri, apoi continuă pe malul apei până aproape de fosta fabrică „21 Decembrie” – o zonă industrială dezafectată, în paragină – aici făcându-se legătura cu DJ102I.

CJ Prahova a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, devizul general fiind evaluat la aproape 20 milioane euro.

Traseele gândite de echipa lui Dumitrescu au fost catalogate de noua administrație locală drept „avioane pe hârtie”, un drum care „pornește din gârlă și se termină tot în gârlă” – potrivit aprecierii Irinei Nistor (PSD), primariță aleasă la șefia municipiului Câmpina în urma alegerilor din iunie 2024, într-o conferință de presă organizată în februarie 2025.

La acel moment, Nistor anunța că „anul acesta vom veni cu propria centură, Câmpina are nevoie de un astfel de proiect și vom avea sprijinul consiliului județean. Am vorbit cu președintele consiliului județean despre un proiect realizabil, nu unul fantasmagoric, doar pe hârtie!”.

În februarie 2026 nu există un proiect concret care să se refere la centura ocolitoare a municipiului Câmpina. Virgil Nanu, șef al CJ Prahova din partea PSD, a explicat pentru Libertatea că, în prezent, are în vedere un nou studiu de fezabilitate privind centura, recunoscând că nu sunt șanse reale ca ruta care să facă legătura între Câmpina și Valea Doftanei să se finalizeze odată cu DJ102I.

Deși este vorba despre un tronson de drum care nu are cum să depășească 5 kilometri, autoritățile județene vorbesc despre un proiect complex, costisitor pentru care nu a fost identificată nici măcar o sursă de finanțare.

Două rute care pot lega DN1 de DJ102l, nefuncționale

Două dintre rutele deja existente care pot face legătura între DN1 și Valea Doftanei sunt compromise, una afectată de alunecări de teren repetate, iar cea de-a doua de avarierea gravă a unui pod care supratraversează râul Doftana.

„Am fost la Câmpina, pe DJ100E, acolo unde s-au desfășurat lucrări de reparații și întreținere a sistemului rutier pe pod, precum și intervenții punctuale de asfaltare, pentru a menține circulația în condiții cât mai sigure.

Este important să spunem clar: soluția durabilă nu înseamnă doar reparații. Pentru acest pod există, încă din 2023, o expertiză tehnică și un studiu de fezabilitate care indică necesitatea construirii unui pod nou, paralel cu cel existent, investiție estimată la aproximativ 50 de milioane de lei.



Această investiție a fost inclusă într-un proiect amplu, cel al Centurii de Est a municipiului Câmpina, cu o valoare totală foarte mare, ceea ce a făcut ca proiectul să nu obțină finanțare. Dimensiunea și complexitatea acestuia au redus semnificativ șansele de accesare a fondurilor europene.



În decembrie 2025 am bugetat studiul de fezabilitate pentru Centura de Est a municipiului Câmpina, proiect în care este integrat și acest obiectiv. Procedura de achiziție publică pentru realizarea studiului va fi lansată în februarie 2026. După finalizarea documentației și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre a Consiliului Județean, vom decide și asupra finanțării investiției. Până atunci, responsabilitatea noastră este să menținem podul funcțional”, anunța Virgil Nanu în data de 14 februarie 2026, pe pagina de Facebook.

Reparații capitale pe un tronson de 150 de metri

Cea de-al doilea tronson de drum care poate face legătura între DN1 – Câmpina – Valea Doftanei – Săcele a fost afectat de alunecări de teren provocate de un filon de sare care „sapă” la temelia drumului. Sunt alunecări istorice, peticite periodic timp de două decenii.

În ianuarie 2026 improvizațiile nu au mai putut ține funcțională principala intrare în Câmpina dinspre Sinaia. În prezent drumul este închis pe ambele sensuri de mers. Președintele Consiliului Județean anunța în urmă cu două săptămâni că acest drum strategic va fi reparat „până la Paști” (n.r. aprilie 2026).

„Drumul surpat de la Câmpina a intrat în administrarea Consiliului Județean Prahova și va fi reabilitat până la Paști. Am fost la Câmpina astăzi, la fața locului, pe tronsonul de drum unde s-a produs surparea carosabilului, una dintre principalele ieșiri ale municipiului către Valea Prahovei. Alături de proiectant și de firma care asigură lucrările de întreținere și reparații pe acest lot, am realizat o evaluare tehnică directă și am stabilit pașii următori.

Un element esențial al acestei intervenții este preluarea drumului în administrarea Consiliului Județean Prahova. După aproape 20 de ani în care s-au făcut doar intervenții punctuale, de tip reparații superficiale, acest tronson intră acum într-un proces de reabilitare integrală, pe o lungime de aproximativ 150 de metri.



Până la finalul lunii februarie vor fi finalizate toate documentațiile și studiile necesare, astfel încât, în luna martie, să poată începe efectiv lucrările. Obiectivul este clar: până la Paști, circulația rutieră să fie reluată în condiții de siguranță, pe una dintre cele mai importante legături rutiere ale municipiului Câmpina.



Am solicitat constructorului garanții ferme că soluția tehnică aleasă va fi una durabilă, care să elimine necesitatea unor noi intervenții pe termen lung, pentru cel puțin următorii 20 de ani.



După finalizarea documentației, Consiliul Județean Prahova va reveni cu detalii concrete privind soluția tehnică, valoarea totală a investiției și termenul exact de finalizare. Preluarea acestui drum la nivel județean înseamnă asumarea unei responsabilități reale și o intervenție făcută corect, de la temelie”, anunța Nanu pe pagina sa de Facebook, în data de 5 februarie 2026.

Episodul de iarnă grea a sărăcit bugetul județean

Termenul avansat pentru consolidarea acestui drum nu mai este valabil însă. Virgil Nanu a precizat pentru Libertatea, într-o declarație făcută miercuri, 18 februarie, că, după episoadele de iarnă severă, bugetul județean a fost serios afectat. Nanu afirmă că rămâne de văzut dacă administrația județului va mai avea fonduri pentru reparațiile promise.

Filonul de sare care străbate zona până la Slănic cauzează pagube constante atât podurilor feroviare, cât și celor rutiere. Pentru a rezista efectelor corozive, autoritățile vor fi nevoite să adopte soluții tehnice complexe și costisitoare, cu lucrări de durată.

Datele corelate arată că DJ102I, ruta rutieră care leagă Prahova de Brașov prin Munții Baiului, poate fi luată în considerare ca alternativă la DN1 atâta vreme cât municipiul Câmpina și localitățile limitrofe nu vor avea o infrastructură rutieră care să permită preluarea traficului de tranzit.

