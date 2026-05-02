Pe insula Capri, unde vehiculele decapotabile sunt o tradiție populară pentru transportul turiștilor, noul „Jogger Papamobil”, cum a fost numit de utilizatorii de pe internet datorită aspectului său, atrage deja privirile pe străzi, relatează Gazeta Sporturilor.

Mașina, folosită anterior ca vehicul practic pentru transportul de materiale, a fost complet transformată. Plafonul clasic a fost înlocuit cu un acoperiș textil modular, creat din mai multe bucăți. Noul acoperiș se deschide în jos, sub formă de clapetă, iar zona din spate a fost regândită de italieni.

Modificările nu au fost doar estetice, conform atelierului italian. Șasiul a fost ranforsat, iar habitaclul a fost întărit cu o bară în zona centrală.

Din punct de vedere tehnic însă, Dacia Jogger își păstrează configurația standard disponibilă și pe piața românească. Sub capotă se află un motor turbo de un litru, cu trei cilindri, care dezvoltă aproximativ 110 cai-putere, însoțit de o cutie manuală cu 6 trepte și tracțiune față.

Vernagallo Stile, condus de Giovanni Vernagallo, este specializat în modificarea mașinilor și e furnizorul principal de taxiuri pe insula Capri.

Modelul de Jogger 2026 pornește de la prețul de 19.000 de euro pe site-ul oficial al celor de la Dacia, cu dotările standard.

