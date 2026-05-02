„Cea mai mare amenințare pentru comunitatea transatlantică nu sunt dușmanii săi externi, ci dezintegrarea în curs a Alianței noastre. Trebuie să facem cu toții tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă”, a scris Tusk pe contul său de X.

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Administrația Trump se răfuiește cu Germania

Donald Tusk a făcut acest comentariu la o zi după ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a 5.000 de militari din Germania în decurs de șase luni până la un an. Germania este țara europeană care găzduiește cei mai mulți soldați americani, aproximativ 35.000.

Ordinul lui Hegseth este a doua lovitură dată de SUA Germaniei în doar o singură zi, după ce președintele american Donald Trump a anunțat vineri că va crește la 25% taxele vamale pentru importurile de autovehicule din Europa sub pretextul că UE nu respectă acordul comercial cu SUA, notează Reuters.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat sâmbătă că decizia anunțată de Pentagon nu este o surpriză şi confirmă că Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-şi asigura propria securitate.

Acțiunile lui Trump și Hegseth vin la capătul unei săptămâni de schimburi de replici dure între președintele american și cancelarul german Friedrich Merz. Liderul republican de la Casa Albă s-a arătat deranjat de lipsa de sprijin a Europei în războiul purtat de el în Iran, în timp ce cancelarul german i-a reproșat că „nu are nicio strategie” în privința acestui conflict.

Donald Trump a amenințat luna trecută cu retragerea SUA din NATO din cauza lipsei de sprijin din partea europenilor în războiul din Iran. Această amenințare a fost aspru criticată în SUA, unde majoritatea cetățenilor nu susțin la rândul lor noua campanie militară din Orientul Mijlociu.

Doi lideri republicani se declară îngrijorați de acțiunile Pentagonului

Potrivit Reuters, doi lideri republicani de rang înalt şi-au exprimat sâmbătă îngrijorările în legătură cu decizia Pentagonului de a retrage 5.000 de soldaţi din Germania.

„Suntem foarte îngrijoraţi de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania”, au declarat senatorul Roger Wicker şi reprezentantul Mike Rogers într-o declaraţie comună.

Wicker, un republican ales din Mississippi, şi Rogers, din Alabama, prezidează Comisiile pentru Servicii Armate din Senat, respectiv din Camera Reprezentanţilor.

SUA nu trebuie să-și reducă prematur prezența militară din Europa

Wicker şi Rogers au cerut ca orice schimbare semnificativă a prezenţei militare americane în Europa să fie analizată şi coordonată cu Congresul şi aliaţii SUA, în condițiile în care Donald Trump preferă să acționeze unilateral și să nu consulte nici Congresul, nici aliații, cum a fost cazul Iranului, dar ține, în schimb, să fie urmat orbește.

„Ne aşteptăm ca Departamentul (Apărării – n.r.) să colaboreze cu comisiile sale de supraveghere în zilele şi săptămânile următoare cu privire la această decizie şi la implicaţiile sale pentru capacitatea de descurajare a SUA şi pentru securitatea transatlantică”, au afirmat aceştia în comunicat.

Chiar dacă aliaţii NATO îşi vor majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, dezvoltarea capacităţilor necesare pentru a prelua rolul de descurajare convenţională va dura, iar reducerea prematură a prezenţei militare americane în Europa „riscă să submineze descurajarea şi să transmită un semnal greşit către (liderul rus – n.r.) Vladimir Putin”, au avertizat cei doi congresmeni republicani.

