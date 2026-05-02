O țară din Europa impune noi reguli stricte privind spațiile de cazare pentru turiști

Croația introduce noi reguli stricte pentru turism începând cu 1 iunie 2026, o măsură care va afecta direct sute de mii de turiști din Austria și alte țări europene, informează portalul de știri Blic.rs, parte a Ringier Media Grup. Noile reguli vizează reducerea turismului excesiv și creșterea siguranței vizitatorilor.

Practic, una dintre principalele schimbări este introducerea unui număr de înregistrare pentru fiecare apartament, cameră sau casă de vacanță.

Fără acest număr, proprietarii nu vor mai putea să își promoveze proprietățile pe celebrele platforme Airbnb și Booking. Această măsură urmărește eliminarea zonei gri și asigurarea unor condiții mai sigure pentru turiști.

Prețurile la cazare ar putea crește din cauza măsurii

Totodată, experții avertizează că aceste reglementări ar putea duce la o scădere semnificativă a ofertei de cazare, în special în cazul proprietăților private nedeclarate. Acest lucru ar putea determina o creștere a prețurilor în destinațiile turistice de top.

Croația nu este singura țară care a luat măsuri mai stricte pentru turiști. Începând din 2026, Grecia vrea să introducă o serie de reguli pentru turiști pe plajele „neumblate” pentru a preveni eventualele pagube și numărul mare de persoane din sezonul turistic.

Reguli stricte pentru turiștii care vin în Croația

Autoritățile nu impun doar măsuri pentru gazde, ci și reguli stricte pentru turiștii care vor să viziteze zone populare din Croația.

În zonele populare pentru viața de noapte vor fi introduse restricții privind orele de servire a alcoolului.

De asemenea, autoritățile locale vor avea mai multe competențe pentru a controla zgomotul și dezordinea publică.

Croația impune reguli mai stricte și pentru turiștii minori

Reguli mai stricte se vor aplica și pentru minori. Conform noilor prevederi, băuturile energizante vor putea fi vândute doar persoanelor peste 18 ani, la fel ca alcoolul. Restaurantele și barurile care încalcă aceste reguli riscă amenzi considerabile.

Care sunt cele mai importante recomandări pentru turiști

Pentru turiștii care își planifică vacanța în Croația pentru vara lui 2026 este recomandat să se asigure că unitatea de cazare rezervată deține un număr de înregistrare oficial. În caz contrar, există riscul de a întâmpina probleme la sosire.

Potrivit Heute, aceste schimbări ar putea reduce numărul ofertelor ieftine de tip „last minute”, în special în rândul spațiilor de cazare private.



Totuși, pentru turiștii austrieci, una dintre cele mai fidele categorii de vizitatori ai litoralului croat, noile reguli promit vacanțe mai sigure și mai bine organizate. „Soarele și marea rămân la fel, însă regulile se schimbă semnificativ”, conchide publicația austriacă.

