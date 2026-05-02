Mai exact, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturi, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 18%, susțin cifrele din sondaj. De asemenea, USR este cotat la 10%, iar UDMR la 5%.

Pe de altă parte, peste jumătate din români cred că premierul Bolojan trebuie să demisioneze, mai arată rezultatele sondajului. „58% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% se opun, iar 2% nu au o opinie. Rezultatul indică o majoritate clară în favoarea demisiei și sugerează o presiune publică consistentă asupra premierului”, scrie în comunicatul institutului de sondare.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion național de 1.098 de respondenți, cu vârsta de peste 18 ani, prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator). Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95 %, spun autorii sondajului. Datele au fost culese prin metoda CATI și ponderate pe regiune, în perioada 28 aprilie-1 mai 2026.

De remarcat este faptul că acesta este primul sondaj care a măsurat intențiile de vot ale românilor după ce PSD a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR.

Rezultatele sondajului CURS din aprilie-mai 2026

Comparând aceste rezultate cu precedentul sondaj CURS, realizat în perioada 23-27 martie, se pot desprinde câteva concluzii.

Astfel, AUR, partid condus de George Simion, a crescut cu un procent, iar PSD, condus de Sorin Grindeanu, a scăzut un procent în intențiile de vot. În schimb, PNL, partidul premierului Ilie Bolojan, a crescut cu două procente, iar USR, partidul lui Dominic Fritz, a crescut cu un procent.

Rezultatele precedentului sondaj CURS, cel din martie 2026

Florin Roman (PNL) are alte rezultate: „PSD, în disperare de cauză, aruncă pe piață alte cifre”

Deputatul liberal Florin Roman susține că „PNL este al doilea partid din România, depășind pragul psihologic de 20%, dacă mâine ar avea loc alegeri”. El a transmis pe Facebook, tot astăzi, 2 mai, că „PSD coboară mult, iar moțiunea depusă împreună cu noii aliați de la AUR îl transformă pe Ilie Bolojan în adevărată săgeată liberală, depășind în încredere și în intenție de vot președintele României”.

Florin Roman este unul dintre cei mai vocali liberali. Foto: Facebook

„Asta este motivul real pentru care PSD în disperare de cauză, aruncă pe piață alte cifre. Disperarea este maximă atunci când îl faci pe Bolojan “fascist” sau “vânzător de țară”. Sunt importante cifrele de moment, dar mai important e trendul. Mulțumim noii alianțe PSD-AUR, pentru ca ați dat “lovitura”! Sunt convins ca indiferent de ce se întâmplă marți la moțiune, cifrele PNL vor crește iar ale noii alianțe PSD-AUR se vor prăbuși, pentru ca românii au înțeles exact cum e cu sobolaneala”, a mai afirmat liberalul.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi votată pe 5 mai

Criza politică din România a început pe 20 aprilie, când PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu, apoi, pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Iar pe 27 aprilie, Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, lucru care s-a întâmplat ziua următoare.

Dacă moțiunea de cenzură va fi adoptată în Parlament pe 5 mai, Cabinetul condus de Ilie Bolojan va deveni al șaptelea Guvern demis în România după 1989, dar și în ultimii 17 ani. Seria acestor căderi a început în 2009, odată cu guvernul condus de Emil Boc.

