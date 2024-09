„Fetițele mele și-au dorit foarte mult schimbarea. Am încercat și cu greu am reușit, dar am reușit până la urmă. Sunt aproape de casă, sunt la una dintre cele mai renumite și de prestigiu școli din zona noastră, este o școală importantă. Au luat examenele cu brio! Este important că și-au dorit și am reușit, până la urmă, pentru că nu puteam singur”, a declarat Pepe pentru Spynews.ro.

Pepe spune că unul dintre principalele motive pentru care și-a dorit, atât el, cât și cele mici să facă această mutare, a fost distanța și timpul pierdut în trafic.

„La un moment dat, în urmă cu vreo doi ani de zile, am pus problema mutatului la o școală care să fie mai aproape de casă.

Motivul principal era distanța, pentru că ele erau undeva în Colentina, acolo unde au început școala pregătitoare, aveam în zonă o afacere, era alta situația. Petreceam în trafic, dimineața, câte jumătate de oră, 45 de minute, mai prinzi o ploaie, mai prinzi o ninsoare… Evident, dacă tot faci o mutare, vrei să fie mai bine copilul.”, a mai adăugat artistul

„După ce nu am reușit să le mut din clasa a V-a, pentru că nu a fost posibil efectiv, nu intru în discuții pentru că nu vreau să supăr pe nimeni, dar cine înțelege, înțelege.

Maria nu a mai vrut la școala la care era, i se impuneau anumite lucruri, limba turcă obligatoriu, anumite restricții, copilul s-a mărit, nu mai puteai să… În clasele primare a fost ok. Am început să vizităm alte școli și s-a rezolvat, a început tati acțiunea”, a mai spus cântărețul pentru sursa citată.

