Dacă până acum Diana avea parte de tot felul de petreceri aniversare, anul acesta toată distracția a avut loc în patru: ea, Irina și Răzvan și mama lui Răzvan care locuiește cu ei. Pentru că nu aveau de unde să mai cumpere tort în această perioadă, s-au gândit să facă ei unul în casă. Așa că micuța a suflat într-un tort de mere la care a contribuit și ea. Fericirea maximă a fost în momentul în care au găsit un tub de confetti pe care îl aveau de la o petrecere de Revelion din urmă cu câțiva ani, spre marea lor bucurie. În loc de cadou, Diana și-a dorit mult ca de ziua ei să facă ea programul în casă, astfel că a fost o zi fără teme, a avut derogare doar pentru această zi specială, și-a ornat singură tortul și împreună au jucat toate jocurile propuse de fetiță. La finalul zilei, Diana le-a mărturisit părinților că a avur cea mai frumoasă aniversare de până acum.

Fodor face sport acasă folosind-o pe fiica lui drept greutăți de ridicat la piept

Această perioadă este un bun prilej pentru Răzvan Fodor de a recupera cele trei luni cât a lipsit de acasă pentru a filma show-ul „Asia Express”. Vedeta tv ne-a trimis un filmuleț în care ne-a arătat cam cu decurg zilele de izolare în familia Fodor. Chiar dacă totul se desfășoară în cel mai amuzant mod, printre râsete au și activități serioase. Răzvan ne-a trimis un filmuleț în care face sport, însă pentru că nu are echipamentul potrivit, se folosește de ce are prin casă. Spre exemplu de fiica lui. Așa cum se vede și pe filmare, Fodor o folosește pe Diana pe post de gantere, promițând că de săptămâna viitoare se va folosi și de soția lui la antrenamente. „Azi am făcut doar piept și brațe. De săptămâna viitoare, încep fesieri și picioare cu soția”, a spus Fodor după ce a terminat tracțiunile la piept.

