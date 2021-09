Filme Netflix septembrie 2021. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din luna septembrie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

There’s someone in your house

Filme Netflix octombrie 2021 – Trailer

Unul dintre cele mai noi filme Netflix în octombrie 2021 are lansarea în 6 octombrie. Makani Young s-a mutat din Hawaii într-un orășel liniștit din Nebraska pentru a locui împreună cu bunica ei și pentru a termina liceul. Însă, în timp ce începe numărătoarea inversă până la absolvire, colegii ei de clasă sunt urmăriți de un criminal hotărât să le dezvăluie cele mai întunecate secrete întregului oraș, terorizându-și victimele în timp ce poartă măști care reproduc întocmai chipurile lor. Makani, care are la rândul ei un trecut învăluit în mister, și prietenii ei trebuie să descopere identitatea criminalului înainte de a deveni victimele acestuia.

„There’s Someone Inside Your House” este bazat pe romanul omonim semnat de Stephanie Perkins, apreciat drept bestseller de către New York Times și adaptat de Henry Gayden (Shazam!). Filmul este regizat de Patrick Brice (Creep) și produs de compania lui James Wan, Atomic Monster (The Conjuring) și de 21 Laps, care îi aparține lui Shawn Levy (Stranger Things).

YOU: Sezonul 3- din 15 octombrie

Filme Netflix octombrie 2021 – trailer You

În sezonul al treilea, Joe și Love, acum căsătoriți și crescându-și copilul împreună, s-au mutat în Madre Linda, o încântătoarea zonă izolată din nordul Californiei. Aici sunt înconjurați de antreprenori de succes în tehnologie, mămici bloggerițe care le știu pe toate și biohackeri faimoși pe Instagram. Joe este dedicat noului său rol de soț și tată, dar se teme de impulsivitatea letală a lui Love. Apoi, mai e și inima lui care nu-i dă pace. Cum este posibil ca femeia pe care a căutat-o o viață întreagă să locuiască chiar vizavi? Să scapi dintr-o cușcă dintr-un beci e o treabă, dar din temnița unei căsnicii perfecte cu o femeie care te știe pe de rost? Cum scapi basma curată din așa ceva?

Locke and Key – din 22 octombrie

Filme seriale Netflix octombrie 2021

Uimitorul serial polițist bazat pe benzile desenate semnate de Joe Hill și Gabriel Rodríguez revine cu un nou sezon.

De la Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) și Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key este o poveste plină de mister despre maturizare, dragoste, pierdere și despre legăturile indestructibile care definesc o familie. Serialul Locke & Key de pe Netflix este o adaptare pentru televiziune a seriei de reviste de benzi desenate de mare succes semnate de Joe Hill și Gabriel Rodriguez pentru IDW Entertainment

Seriale Netflix octombrie 2021

Maid – din 1 octombrie

Seriale Netflix – Trailer Maid

Proaspăt ieșită dintr-o relație abuzivă, o tânără mamă își găsește o slujbă de menajeră, pentru a-și asigura o pâine și un viitor mai bun pentru ea și fiica ei.

On My Block: Sezonul 4 – din 4 octombrie

Seriale Netflix octombrie 2021 – Trailer On My Block 4

La doi ani după ce s-au despărțit, Ruby, Jamal, Monse și Cesar se confruntă cu noi amenințări și trebuie să decidă dacă prietenia lor este cu adevărat pe viață.

The five Juanas – din 6 octombrie

Trailer Netflix – The Five Juanas

Cinci femei cu același semn din naștere vor să afle adevărul despre trecutul lor și descoperă un întreg lanț de minciuni întreținute de un politician influent.

Sexy Beasts: Sezonul 2 – din 7 octombrie

Bestiile revin mai fioroase ca niciodată! Urmărește șase persoane celibatare care lasă deoparte aparențele pentru întâlniri matrimoniale fermecătoare și pline de haz!

The Billion Dollar Code – seriale noi Netflix din 7 octombrie 2021

Membri ai ART + COM se alătură actorilor și membrilor echipei de filmare pentru a discuta dovezile și parcursul cazului la tribunal.

Family Business: Sezonul 3 – din 8 octombrie

Dusă cu forța la o mânăstire izolată de niște răpitori instabili, familia Hazan își bate capul cu o nouă linie de produse și un secret de familie exploziv.

Seriale și filme Netflix octombrie 2021 – Pretty Smart

Trailer Pretty Smart Netflix

Din 8 octombrie, un nou serial Netflix. Cu toate cărțile pe care le-a citit, Chelsea află că mai are de învățat despre fericire când se mută cu sora ei exuberantă și cei trei colegi de apartament ai acesteia.

Hometown Cha Cha Cha – din 9 octombrie

O dentistă de la oraș își deschide un cabinet într-un sat unit de la malul mării, unde locuiește un tip fermecător și priceput la toate, care este opusul ei absolut.

Another Life: Sezonul 2- din 14 octombrie

Trailer Another Life Netflix

Niko și ai săi sunt martorii distrugerii unei planete, iar miza e maximă. Cum poți negocia cu extratereștri capabili de o asemenea brutalitate?

Little Things: Sezonul 4 – din 15 octombrie

Trailer Little Things 4 Netflix

De la conviețuire la relație la distanță, Kavya și Dhruv le-au încercat pe toate. Dar oare cei șase ani împreună vor reuși să-i lege o viață?

Sex, Love and Goop – din 21 octombrie

În acest reality-show, mai multe cupluri curajoase caută să-și îmbunătățească viața intimă cu ajutorul lui Gwyneth Paltrow și al unei întregi echipe de specialiști.

Adventure Beast – din 22 octombrie

Expertul Bradley Trevor Greive călătorește pe tot globul, are parte de tot felul de peripeții și împărtășește informații bizare, interesante și adevărate despre natură.

Dynasty: Sezonul 4 – din 22 octombrie

O nuntă, o înmormântare, o nouă rudă și mult dramatism sunt ingredientele care cresc miza pentru familiile Colby și Carrington în acest sezon.

Inside Job – Seriale și filme Netflix octombrie 2021

În Deep State, fiecare teorie a conspirației e adevărată, iar totul trebuie ținut ascuns la modul profesionist. Din 22 octombrie.

Colin in Black and White – din 29 octombrie

Acest serial dramatic în regia lui Colin Kaepernick și Ava DuVernay, sunt explorați anii de liceu ai lui Kaepernick și experiențele care l-au condus pe drumul activismului.

Mythomaniac – sezonul 2- din 29 octombrie

Pe măsură ce adevărul despre Lorenzo iese încet la iveală, Elvira încearcă să se împace cu familia ei, care găsește alinare în noi prietenii și iubiri.

Filme Netflix octombrie 2021

Forever Rich – din 1 octombrie

Trailer Forever Rich Netflix

Un superstar rap în ascensiune își pierde controlul după ce un clip umilitor ajunge viral, forțându-l să lupte pentru a se reabilita, totul în decursul unei nopți lungi.

Fever Dream – din 13 octombrie

Relația tensionată dintre două tinere mame, una în vizită, cealaltă localnică, scoate la iveală o catastrofă ecologică iminentă și un conflict spiritual.

The Forgotten Battle – din 15 octombrie

În timpul Bătăliei de pe Scheldt din Al Doilea Război Mondial, un pilot de planor, un soldat nazist și o membră a Rezistenței își împletesc, în mod tragic, destinele.

Night Teeth – din 20 octombrie

Trailer Nine Teeth Netflix

Un tânăr șofer ia două cliente pentru o noapte de distracție în oraș, dar pasagerele își dau arama pe față, iar el trebuie să lupte pentru supraviețuire.

Little Big Mouth – din 22 octombrie

În viața unui băiețel de nouă ani care locuiește împreună cu mama și bunicul său apare un chitarist de muzică rock, iar totul se schimbă.

Nobody Sleeps in the Woods Tonight -Partea 2 – din 27 octombrie

Această continuare a filmului horror din 2020 vine cu noi personaje și noi forme de frică.

The Guilty -din 1 octombrie

Un detectiv cu probleme, retrogradat ca operator la serviciile de urgență, încearcă să salveze o apelantă aflată în pericol, într-o zi plină de revelații și răfuieli.

Hiacynt – din 13 octombrie

Trailer Hiacynt Netflix

În 1985, un tânăr ofițer din Varșovia comunistă, nemulțumit de rezultatul anchetei unei crime, își propune să descopere singur adevărul.

In For a Murder – w Jak Morderstwo – din 19 0ctombrie

O mamă casnică avidă de povești polițiste descoperă cele mai ascunse secrete ale locuitorilor din orășelul ei de provincie în timp ce investighează uciderea unei femei.

Stuck Together – din 20 octombrie

Când Parisul intră în lockdown în timpul pandemiei, locatarii unui bloc sunt nevoiți să se adapteze la noul mod de viață și să se obișnuiască unul cu celălalt.

Hypnotic – din 27 octombrie

Aflată într-un blocaj pe plan personal și profesional, Jenn apelează la un hipnoterapeut și se trezește prinsă într-un joc psihologic mortal.

Army of Thieves – din 29 octombrie

Trailer Army of Thieves Netflix

În acest prolog la „Army of the Dead”, o femeie misterioasă îl recrutează pe Dieter, funcționar bancar, pentru a jefui împreună seifuri imposibil de spart din Europa.

Filme documentare Netflix octombrie 2021

Bad Sport – din 6 octombrie

Criminalitatea și sporturile merg mână-n mână într-un serial documentar care analizează controverse și scandaluri internaționale cu ajutorul celor direct implicați.

Convergence – Courage in a Crisis – din 12 octombrie

Convergence – Courage in a Crisis trailer

Criza de COVID-19 accentuează vulnerabilitatea întregii lumi, iar eroi necunoscuți din toate păturile sociale pun umărul pentru un viitor mai bun.

Making Malinche – din 12 ooctombrie

Urmărește procesul creativ din spatele noului musical semnat de Nacho Cano, care descrie povestea de dragoste dintre Malinche și Hernán Cortés și lumile din care provin.

The Movies That Made Us: Sezonul 3 – din 12 octombrie

Fiori, senzații tari și certuri: 3, 2, 1… motor! Un serial amuzant, revelator, în care profesioniștii îți spun povești din spatele unora dintre filmele tale preferate.

Found – din 20 octombrie

După ce testele ADN demonstrează că sunt verișoare, trei fete adoptate de familii americane diferite călătoresc în China, sperând să-și întâlnească părinții biologici.

The Motive – din 28 octombrie

După zeci de ani, acest documentar reanalizează crimele îngrozitoare ale unui băiat de 14 ani care, în 1986, și-a ucis familia la Ierusalim.

House of Secrets: The Burari Deats

Sinucidere, crimă sau cu totul altceva? Un serial documentar despre adevărurile și teoriile înfiorătoare din spatele morții a 11 membri ai unei familii din Delhi.

Filme Netflix pentru copii și familie octombrie 2021

A Tale Dark and Grimm – din 8 octombrie

Filme pentru copii Netflix octombrie 2021

Un serial de animație vesel în care Hansel și Gretel ies din propria poveste și trăiesc alte opt basme clasice ale fraților Grimm sau inspirate de aceștia.

Pokemon the Movie – secrets of the jungle – din 8 octombrie

Koko crește în junglă alături de un Zarude solitar. Când îi întâlnește pe Ash și Pikachu, ajunge să descopere universul uman, dar și un complot care îi amenință căminul!

Karma’s World – din 15 octombrie

Karma este elevă la gimnaziu, își urmărește visul cu rime bine ticluite în ritm de rap și se folosește de talent, ambiție și pasiune pentru a rezolva orice problemă.

SharkDog’s Fantastic Halloween – din 15 octombrie

SharkDog’s Fantastic Halloween trailer – Filme Netflix pentru copii

Gașca se pregătește de Halloween cu legenda „ceții înspăimântătoare”, iar Rechinel trebuie să salveze situația înfruntând un monstru marin lipicios!

Gabby’s Dollhouse – Sezonul 3 – din 19 octombrie

Pisici drăgălașe, creații ciudate și magie colorată! Gabby, o fetiță care adoră pisicuțele, și Panda Mâț te invită la un nou sezon de aventuri animate.

Go, go, go! Cory Carson – sezonul 6 – din 21 octombrie

Pune-ți centura și vino alături de adorabilul puști-mașinuță Matei Mașinescu, care își continuă aventurile într-un nou sezon.

Maya and The Three – din 22 octombrie

Maya and The Three Trailer Netflix

O prințesă războinică meso-americană pornește într-o aventură pentru a îndeplini o profeție străveche și pentru a salva omenirea de zeii răzbunători ai lumii de dincolo.

The Seven Deadly Sins – Cursed by Light – din 1 octombrie

Noua eră a păcii este amenințată de o puternică alianță magică, iar aceasta poate aduce sfârșitul pentru toți, dar Meliodas și prietenii săi revin în acțiune.

Blue Period – din 9 octombrie

Plictisit de viață, popularul licean Yatora Yaguchi e inspirat de un tablou și pășește în superbul, dar neiertătorul univers al artei.

Komi Can’t Communicate – din 21 octombrie

Komi Can’t Communicate Trailer Netflix

La un liceu plin de personaje unice, Tadano o ajută pe colega lui de clasă timidă și antisocială, Komi, să-și atingă obiectivul de a-și face 100 de prieteni.

Titluri licențiate Netflix octombrie 2021

A Beautiful Mind

Cast Away

Catch Me If You Can

Duplicity

Fught Club

Intregalde

IT

Mad Max – The Road Warrior

Marona’s Fantastic Tale

No Country for Old Men

No Strings Attached

Once Upon A Time In Holywood

Seinfeled – sezoanele 1-9

The Bold Type – sezonul 4

The Swan Princess

What’s Your Number

Mr. Robot

Deep Impact

Eden

Love Bus – Cinci povești de dragoste din București

Mantaua

Watchmen

Downton Abbey

Paihidia

The Office

Sonic The Hedgehog

Ziua profilurilor deschise pe Netflix

Episodul 1: Maurice Munteanu

Netflix a lansat Ziua Profilurilor Deschise, un format creat de Netflix Romania și disponibil pe rețelele sociale. Aici, sunt invitate diverse persoane mai mult sau mai puțin publice să își deschidă profilurile de Netflix în fața tuturor și să povestească despre producțiile pe care le urmăresc.

De ce merită să arunci un ochi: în fiecare episod din această serie vei descoperi fel și fel de filme Netflix pe care nu te-ai fi gândit să le urmărești, afli părerea invitaților despre diferite filme, seriale & programe speciale Netflix.

