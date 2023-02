Filme Netflix martie 2023. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din martie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Titlurile lunii martie, pe Netflix

Platforma de streaming Netflix este una dintre cele mai accesate platforme online pentru vizualizarea filmelor și serialelor. Iată care sunt noutățile pentru această lună:

Luther: The Fallen Sun

Luther: The Fallen Sun – trailer Netflix

În Luther: The Fallen Sun, o continuare epică sub formă de lungmetraj a serialului premiat, un îngrozitor criminal în serie terorizează Londra în timp ce genialul detectiv John Luther (Idris Elba), acum căzut în dizgrație, se află în spatele gratiilor. Urmărit de eșecul încercării de a-l prinde pe psihopatul cibernetic care îl tot provoacă, Luther decide să evadeze din închisoare pentru a-și încheia misiunea cu orice preț. Filmul îi mai are în distribuție pe Cynthia Erivo, Andy Serkis și Dermot Crowley, care revine în rolul lui Martin Schenk. Unul dintre filmele lunii martie are premiera pe 10 martie, pe Netflix.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN CHIȘINĂU. Crește tensiunea în Republica Moldova. Demonstranți proruși blocați la intrarea în Capitală

Shadow and Bone – sezonul 2

Shadow and Bone – sezonul 2 – Trailer Netflix

Alina Starkov se ascunde. Rază de speranță pentru unii și posibilă trădătoare pentru alții, tânăra e hotărâtă să distrugă Falia Umbrei și să salveze Ravka de la pieire. Generalul Kirigan s-a întors însă, pentru a-și duce planul la bun sfârșit. Ajutat de o nouă cohortă înfricoșătoare de Umbre aparent indestructible și de noii recruți de temut ai armatei Grisha, Kirigan este mai periculos ca niciodată. Pentru a avea cea mai mică șansă de izbândă, Alina și Mal își adună proprii noi aliați puternici și pornesc într-o călătorie pe întreg continentul în căutarea a două creaturi mitice care o vor ajuta să își amplifice puterile.

În Ketterdam, tribul Crows trebuie să formeze noi alianțe pentru a înfrunta rivali vechi și dușmănii și mai vechi care le amenință nu doar statutul în Butoi, ci și viața. Ocazia de a pune la cale un jaf mortal dă naștere unui nou conflict între tribul Crows și legendara Invocatoare a Soarelui. Bazat pe romanele de mare succes internațional din universul Grisha, semnate de Leigh Bardugo, Shadow and Bone revine pentru un al doilea sezon cu noi prietenii, iubiri, bătălii și mai mari, aventuri de proporții și un secret de familie șocant, care ar putea zdruncina totul. Din 16 martie, pe Netflix.

Recomandări După ce Ciucă a promis că trimite Armata, podul de la Luțca arată la fel ca acum 9 luni, când s-a prăbușit. S-a transformat într-o cascadă

Murder Mystery 2

Murder Mystery 2 – trailer Netflix

La patru ani după ce au rezolvat primul lor caz de crimă, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler & Jennifer Aniston) sunt detectivi cu normă întreagă și încearcă să-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia. Dar problemele se țin scai de familia Spitz când mirele este răpit imediat după începerea festivităților, transformându-i în suspecți pe toți stimabilii invitați, membri ai familiei și chiar pe mireasă.

În Murder Mystery 2, Nick și Audrey Spitz se trezesc implicați într-un caz cu miză mare, care le oferă în sfârșit tot ce au visat: o șansă ca agenția lor de detectivi să devină cunoscută și… o vacanță mult-așteptată la Paris. Filmul este regizat de Jeremy Garelick și îi are în distribuție pe Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani și Dany Boon. Din 31 martie, pe Netflix.

Recomandări Mesaj de la Chișinău: Va ataca Rusia Moldova? Aproape fiecare familie de moldoveni are un plan, iar România e refugiul nostru prim

Filme seriale Netflix în luna martie

Wrong Side of the Tracks – sezonul 2

Când nepoata sa adolescentă cade victimă traficanților de droguri care i-au acaparat cartierul, un veteran de război exasperat intră în acțiune. Din 1 martie, pe Netflix.

Framed! A Sicilian Murder: Sezonul 2

Framed! A Sicilian Murder: Sezonul 2 – Trailer Netflix

Poliția continuă să-l caute pe ucigașul lui Gambino, iar Valentino, Salvo și cei dragi lor devin cumva și mai implicați în tot ceea ce a urmat după crimă. Sezon noi pe Netflix, din 2 martie.

Masameer County – sezonul 2

O perspectivă amuzantă asupra schimbărilor din Arabia Saudită. Sezonul include o misiune riscantă de o zi, momente șocante în lift și lansarea nereușită a unei rachete. Din 2 martie, pe Netflix.

Sex/Life- sezonul 2

Billie are parte de noi provocări, dar și de noi dorințe, totul în timp ce jinduiește după viața visată. Oare va reuși să obțină totul? Din 2 martie, pe Netflix.

Next in fashion – Sezonul 2

Supermodelul Gigi Hadid i se alătură lui Tan France și altor jurați experți pentru a prezenta a doua rundă de competiție acerbă, în care se caută următorul star al modei. Sezonul 2, din 3 martie, pe Netflix.

You: Sezonul 4, partea 2

You: Sezonul 4, partea 2 – Trailer Netflix

Joe o ia de la capăt la Londra și jură să lase în urmă trecutul și să devină mai bun. Dar pe parcurs, o nouă obsesie pune stăpânire pe el. Un nou sezon al unui dintre cele mai apreciate filme seriale Netflix poate fi vizionat din 9 martie.

The Glory – partea 2

După ani de zile, o femeie supusă unor abuzuri teribile în liceu pune la cale un plan elaborat de răzbunare pentru a-i face pe vinovați să plătească pentru faptele lor. Din 10 martie, pe Netflix.

Maestro in Blue

Un muzician organizează un festival pe o insulă superbă, unde începe o relație romantică neașteptată și se trezește prins în problemele altora. Din 17 martie, pe Netflix.

Sky High – serialul

La moartea soțului, Sole decide că cel mai bun mod de a avea grijă de fiul ei este să devină un cap mafiot, chiar dacă asta înseamnă că va fi inamica tatălui său. Din 17 martie, pe Netflix.

Invisible City- sezonul 2

Reînviat în apă sacră, un tată își caută cu disperare fiica, descoperindu-și astfel adevărata natură interioară. Din 22 martie, pe Netflix.

The Kingdom – sezonul 2

The Kingdom – sezonul 2 – trailer Netflix

The Kingdom revine cu un ultim sezon: bătălia supremă dintre bine și rău. În primul sezon, după uciderea rivalului său, Emilio Vázquez Pena devine favorit la prezidențiale. Sezon nou, din 22 martie.

The Night Agent

În timp ce monitorizează o linie de urgență, un agent FBI vigilent răspunde unui apel care-l implică într-o conspirație mortală și demască un spion la Casa Albă. Din 23 martie, pe Netflix.

Love is Blind – sezonul 4

Mai mulți oameni singuri, gata să pună pe primul loc iubirea, nu înfățișarea, intră în cabine ca să flirteze, să se îndrăgostească și, dacă au noroc, să se căsătorească. Din 24 martie, pe Netflix.

Filme seriale noi pe Netflix în martie – Unseen

O menajeră oarecare își caută cu disperare soțul pe fondul unei conspirații care scoate la iveală vechi tragedii și o face să ucidă. Din 29 martie.

Wellmania

Wellmania – trailer Netflix

Liv este determinată de o criză medicală să-și schimbe stilul de viață nebunesc, așa că începe să pună sănătatea pe primul loc, chiar și de-ar fi să moară. Din 29 martie.

Riverdale – sezonul 7

Această dramă polițistă despre supranatural revine cu al șaptelea (și ultimul) sezon. Episoade săptămânale începând din 30 martie.

I am Georgina – sezonul 2

Uneori, cele mai bune și mai proaste momente în viață se întâmplă concomitent. Viața Georginei Rodríguez, vedetă internațională, este un carusel de peripeții.

Agent Elvis

În această comedie animată pentru adulți, Elvis își schimbă hainele de scenă cu un costum cu propulsie și se alătură unui program secret de spionaj pentru a salva lumea.

Filme documentare Netflix în luna martie

Monique Oliver – Accessory to Evil

Din 1987 până în 2003, Michel Fourniret și-a consolidat statutul de cel mai infam ucigaș al Franței. Soția lui a rămas o enigmă: pion sau complice? Din 2 martie, pe Netflix.

Money Shot: The Pornhub Story

Prin interviuri cu artiști, activiști și foști angajați, acest documentar oferă o perspectivă detaliată asupra succeselor și scandalurilor legate de Pornhub. Din 16 martie, pe Netflix.

Emergency: NYC

Însoțește o echipă de specialiști în traumatologie din New York de la elicopter până la spital, pentru a-i vedea salvând vieți și a le asculta poveștile. Din 29 martie.

Filme Netflix pentru copii și familie

Karate Sheep

Nu e ușor să menții în siguranță o turmă de oi amenințate de un lup înfometat! Din fericire, Wanda și Trico au ac de cojocul lui și câțiva ași în mânecă. Din 2 martie, pe Netflix.

Ridley Jones – sezonul 5

Ridley Jones – sezonul 5_ trailer Netflix

Noi puteri, noi instrumente și noi aventuri! În misiunea lor de a proteja muzeul și secretele sale, Ridley și Ochii rezolvă mai multe ca niciodată. Din 6 martie, pe Netflix.

We lost our human

Din cauza unei erori, toți oamenii au dispărut! Îi poți ajuta pe răsfățații frați patrupezi Pud și Ham să ajungă în centrul universului ca să pună lucrurile la punct? Din 21 martie, pe Netflix.

Filme licențiate Netflix – în luna martie

The Ninth Gate – din 1 martie

Unlock my Boss – din 7 martie

Jumaji – din 9 martie

Entrapement – din 15 martie

Dangerous Beauty – din 15 martie

The Karate Kid II – din 31 martie

The Karate Kid III – din 31 martie

Special de comedie – Netflix

Mae Martin: SAP

Un program special de stand-up de la Mae Martin, un multitalent în literatură, actorie și comedie, din 28 martie.

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Oreste și soția lui s-au înșelat reciproc, în cei 27 de ani de căsnicie: 'Lili și-a găsit un amant, eu, o doamnă bine...'

Observatornews.ro O bancă din România a şters aproape 500.000 de lei din creditul unui client, cu o condiţie

Știrileprotv.ro Pățania unui bărbat din Brașov care a cumpărat o garsonieră în faza de proiect. La finalizare a primit vestea năucitoare

FANATIK.RO Scandal la înmormântarea lui Mihai Șora. Fiul acestuia, acuzații grave la adresa soției filosofului, preotul a intervenit pentru a-l potoli. Video

Orangesport.ro FOTO! Cum arată ”palatul” fiicei lui Gigi Becali. Imagini cu vila de lux a Teodorei

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2023. Leii pot gestiona foarte simplu problemele din exterior, dacă vor accepta să-și împlinească nevoile interioare