Filmul, a cărui lansare era programată pe HBO Max în acest an, ar fi trebuit să o aibă ca protagonistă pe Leslie Grace în rolul titular – și pe Michael Keaton în rolul lui Batman. Filmările erau finalizate, iar post-producția începuse. Potrivit mai multor surse, filmul nu va vedea niciodată lumina zilei pe niciun ecran, fie el de cinema sau de telefon.

Acum că fuziunea dintre Warner Bros./Discovery este completă, se pare că așteptările pentru adaptările live-action cu personaje DC s-au schimbat drastic. Atunci când „Batgirl” a fost anunțat în 2021, intenționa să ofere conținut nou de supereroi pentru serviciul de streaming HBO Max. Acum, în noul regim al Warner Bros. Discovery, compania vrea ca supereroii săi să joace doar în blockbustere realizate și finanțate special pentru lansarea în cinematografe.

În ciuda bugetului, care ar fi sărit de la 75 de milioane de dolari la 90 de milioane de dolari, parțial din cauza unor întârzieri legate de COVID-19, „Batgirl” nu era niciodată destinat marelui ecran.

Privind anularea, presa a lăsat să se înțeleagă că această decizie nu are nicio legătură cu Grace, cântăreața și actrița dominicană care a câștigat rolul parțial datorită prestației sale remarcabile în versiunea cinematografică a filmului „In The Heights”. Debutul ei ca supereroină pare să fie acum o victimă a războiului dintre vechea și noua strategie.

Variety a relatat că taxele și strategia financiară generală ar fi putut fi o problemă, de asemenea, căci decizia de a renunța la „Batgirl” – împreună cu filmul Scooby Doo „Scoob!: Holiday Haunt” – ar putea permite scutirea unor taxe.

Argumentul că „nu este suficient de măreț pentru marele ecran” e lipsit de sens când iei în considerare lista de vedete din fața și din spatele camerei.

„Batgirl” pare să fie – cel puțin din cele câteva fotografii promoționale – inspirat de benzile desenate DC „Batgirl of Burnside”. Filmul a fost regizat de directorii „Bad Boys For Life” Adil El Arbi și Bilall Fallah, care sunt experimentați în regizarea tinerelor actrițe de culoare într-un rol de supererou, după ce au lucrat la „Ms. Marvel” cu vedeta adolescentă Iman Vellani pentru Marvel Studios și Disney Plus. Miercuri, regizorii au postat o declarație pe Instagram în care au spus că sunt „întristați și șocați de această veste” și că „ne dorim ca fanii din întreaga lume să fi avut ocazia să vadă și să se bucure ei înșiși de varianta finală”.

Unul dintre cele mai dramatice aspecte ale mitului Batgirl este faptul că ea este fiica comisarului de poliție din Gotham City, Jim Gordon, care în multe versiuni de benzi desenate nu știe că fiica sa este un justițiar care luptă împotriva crimei. „Batgirl” îl are în rolul lui Gordon pe J.K. Simmons, continuând un rol pe care l-a început în filmele polarizatoare Justice League ale lui Zack Snyder. Simmons este cunoscut mai ales pentru că a oferit una dintre cele mai bune prestații din toate timpurile în filmele cu supereroi în trilogia originală Spider-Man a lui Sam Raimi, în rolul redactorului-șef al Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Dacă Simmons este în filmul tău cu supereroi, este mare chestie.

Brendan Fraser, care a făcut deja o treabă extraordinară pentru WB/DC în serialul HBO Max „Doom Patrol”, a fost antagonistul din „Batgirl”, piromanul Firefly. Încercarea sa de a adăuga la o serie impresionantă de răufăcători din filmele DC de-a lungul anilor, de la Jack Nicholson la Heath Ledger, se duce acum pe apa sâmbetei, scrie ziarul american.

Revenirea lui Michael Keaton ca Batman

Dar cel mai mare moment de „uau” din „Batgirl” avea să fie revenirea lui Keaton în rolul lui Batman. Există puține lucruri mai importante în cultura benzilor desenate în secolul XXI decât el răspunzând la apelul unui Bat-semnal. De asemenea, el urmează să reia rolul în viitorul film „The Flash” cu Ezra Miller, programat pentru lansare în 2023, dar, având în vedere controversele recente din jurul lui Miller, trebuie să ne întrebăm dacă vom vedea vreodată revenirea lui Keaton în rolul liliacului.

Universul DC Comics este bogat în povești mărețe – dar potențialul său este irosit atunci când personaje de film bine-cunoscute sunt anulate înainte de a putea fi descoperite, notează Washington Post.

