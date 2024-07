„Beach, please”, festivalul de muzică din Costinești, a stârnit numeroase controverse în mediul online, după ce Wiz Khalifa a fumat un joint pe scenă, iar a doua zi Andrew Tate, judecat pentru viol și trafic de persoane, a urcat pe scenă la invitația rapperului american French Montana.

În fața criticilor aduse de persoane publice precum Oana Roman, Adriana Bahmuțeanu și Mihai Morar, Selly, confondatorul festivalului, a afirmat c[ nu a avut control asupra acțiunilor individuale ale artiștilor invitați și că organizatorii festivalului nu tolerează consumul de droguri.

„Se vorbeşte foarte mult în spațiul public, zilele astea, despre festivalul «Beach, please!», însă puțini vorbesc pe cifre. Eu astăzi vă invit să vorbim pe cifre, pentru că ele nu mint niciodată. Și iată ce spun: am avut 120.000 de participanți în 5 zile de festival, lucru care ne face cel mai mare festival de hip-hop din întreaga lume. Și la numărul ăsta imens de participanți, am avut zero supradoze, zero persoane rănite grav, zero persoane decedate”, a afirmat Selly.

„Am adus peste 50 de milioane de euro în economia locală”

El a afirmă că „am adus peste 50 de milioane de euro în economia locală și peste 10.000 de cetăţeni străini au călătorit în România, special pentru festivalul nostru.”

„Adevărul este că suntem o generație mult mai cuminte, mult mai educată și mult mai conştientă despre pericolul substantelor interzise. Au fost mult mai multe incidente sau cazuri de supradoze la alte festivaluri româneşti cu un număr mult mai mic de participanți. (…) Versurile artiştilor de pe scenă pot fi blamate, pot fi contestate”, a spus Selly pe TikTok.

„Organizarea festivalului a fost impecabilă”

Deși s-a confruntat cu situații neplăcute la „Beach, please! 2024”, Selly este mândru felul în care întregul festival a fost organizat. El a recunoscut că există și aspecte care necesită îmbunătățiri și a promis că va aborda aceste probleme până la ediția din 2025.

„Însă ceea ce este incontestabil este că organizarea festivalului a fost impecabilă. Fără cozi la intrare, fără cozi la toalete, fără cozi la baruri. Două locuri în care am avut într-adevăr deficiențe au fost legate de transportul din afara festivalului. Fiind o locație nouă, am avut anumite dificultăți în a ne adapta la numărul imens de mașini și la trafic. Dar promitem că edițiile viitoare avem multiple soluții pentru a redresa aceste probleme. Să nu uităm totuși eforturile imense pe care le-am făcut în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție”, a mai spus influencerul.

