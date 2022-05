Visul lor a fost să ajungă până la final! Aseară au trăit pentru prima dată emoția unui Consiliu live, în care cei de acasă au vibrat cu ei, minut de minut. Au înțeles că ziua în care vor păși cu toții pe drumul spre cei dragi este extrem de aproape. Însă… până atunci a mai rămas un hop: cel de a ajunge în ultimul act al competiției și de a câștiga titlul și premiul cel mare. Trei concurenți au mai rezistat, iar astăzi… e vremea pentru marea finală „Survivor România” 2022.

Seara trecută a început cu o confruntare incredibilă în care cei patru concurenți, Alex Delea, Alex Nedelcu, Ionuț POpa și Elena Chiriac, au dat totul pe traseu și s-au confruntat cu ploaia, cu lipsa mâncării și cu oboseala adunată. Cu gândul la trofeu, dar și la iminenta revedere cu cei de acasă, Alex Delea și Alexandru Nedelcu au luptat până la ultima suflare, iar Delea a reușit să câștige, pentru a doua oară la rând, colanul de imunitate.

Consiliul serii i-a adus pe ceilalți trei jucători la votul publicului. Nedelcu, Elena și Ionuț au așteptat decizia telespectatorilor, într-un suspans incredibil creat de prima ediție live din acest sezon. Iar fanii au decis: Alexandru Nedelcu este concurentul care a părăsit competiția cu doar o zi înainte de Finală.

„Ăsta a fost drumul meu până aici. Sunt mândru de mine și sunt sigur că și cei de acasă sunt. Mi-aș fi dorit să ajung în Finală, dar dacă atât mi-a fost scris… atât a fost să fie”, a declarat vizibil emoționat concurentul pentru care flacăra s-a stins.

Finaliști „Survivor România” 2022

Alex Delea. Elena Chiriac. Ionuț Popa. Cine va fi campionul unei competiții de senzație? Cine va pleca acasă cu cei 100.000 de euro și cu titlul de Survivor România? Răspunsul e tot mai aproape! Astăzi, de la 20:30, începe finala. Înainte de aceasta, Ionuț Popa a explicat care e motivul pentru care vrea să câștige concursul din Republica Dominicană.

„Am foarte mari emoții. M-am gândit de la începu că voi ajunge foarte departe. Le mulțumesc celor de acasă pentru că am fost salvat de patru ori. Îmi aduc aminte primele trasee, a fost destul de ușor pentru că aveam energie. Până la individuale, am dat totul pe traseu. Am doar două meciuri în care n-am adus niciun punct. În rest, am fost cel mai constant jucător, zic eu. Sunt atât de fericit că sunt aici. Nici nu pot să-mi exprim mulțumirea pe care o port oamenilor și mie pentru că am tras din greu să ajung până aici. Îmi doresc din suflet să cîștig Survivor România pentru că am luptat foarte mult pentru a ajunge aici. Vreau să spun de ce aș vrea eu să câștig Survivor.

Anul trecut, pe 1 septembrie, am avut un accident de motor. Am scăpat bine. Am avut doar umărul dislocat și niște arsuri pe picior. După ce mi-am revenit și am putut să ies afară, l-am luat pe băiețelul meu David și am mers într-un parc din București. La un moment dat, văzuse o gheretă de înghețată și a vrut să îi cumpăr o înghețată. Din nefericire, la acel moment, situația mea financiară era foarte proastă și mi-am promis de atunci că o să încerc să fac tot posibilul ca să îi fie bine. Îmi doresc să câștig acei 100.000 de euro pentru că asta m-ar ajuta pe mine și pe băiețelul meu. I-aș putea oferi o educație și un viitor mai bun”, a spus Ionuț Popa în semifinală, la Pro TV.

