„Plec în curând la Roma să fiu alături de Ignazio în prima zi de școală. Sunt emoționată! El începe clasa I. A fost în clasa pregătitoare și acum e în clasa I. Am vrut să-l las să-și simtă copilăria, să se poată bucura de ea, că școală o să facă toată viața lui.

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Începe, dar asta este viața, e frumos să fie așa. Mi-am dorit lucrul acesta, Dumnezeu mi l-a dat, așa că merg cu plăcere înainte. Chiar mă încearcă aceeași emoție pe care o aveam eu când eram în prima zi de școală, să o retrăiesc prin ochii și prin ce face Ignazio”, a spus Ramona Bădescu pentru Spynews.ro.

„Să știi că este o fire foarte atentă, studiază… Ne uităm foarte mult și lucrăm și pe tabletă, și pe cărți, adică combinăm lucrurile. În ziua de astăzi nu poți să-i refuzi copilului actualitatea. Nu sunt de părere ca cineva să spună: «Nu, nu te uita!», sau: «Uită-te toată ziua!». Avem niște reguli. Înțelegem, că și eu mă uit la televizor, și eu mă uit pe tabletă. Bine, sunt mare, sunt responsabilă, dar vreau să-l învăț și pe el responsabilitatea. Să înțelegem că avem un orar la care să te uiți, după ce vine de la călărie, după ce vine de la înot…”, a mai spus ea.

Ce activități are fiul Ramonei Bădescu

În cadrul interviului, fosta prezentatoare TV a dezvăluit și ce activități face cu fiul ei.

„Mergem la înot, la călărie, la lecțiile de afterschool… Eu asta încerc să-i fac, să-i umplu programul și să-i încerc aptitudinile, să văd ce ar vrea să facă atunci când va fi mare. Este important să-l ajuți să înțeleagă ce-i place să facă. Încerc să-i ocup timpul în așa fel încât, când ajunge acasă, să fie atât de obosit încât să se culce.

Sunt cea care încearcă să-i ocupe timpul astfel încât să ajungă acasă și să nu-și mai dorească el. Asta cred că este tehnica pe care eu o pun în aplicare și cred că e cea mai bună din punctul meu de vedere. Funcționează!”, a mai adăugat Ramona Bădescu.

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