Învitat în cadrul emisiunii de la Antena Stars, el a povestit ce s-a întâmplat cu el, în ultimul an.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„De un an de zile fac sală, somn de calitate, trezit la o oră normală, mâncare și cam atât. Nu am mai vrut la televizor, nu am mai vrut anturaje, nu am mai vrut ieșiri.

Nu am mai avut o viață socială, am vrut să mă ocup de mine. Îi îndrum pe toti oamenii să facă sport, ajută la psihic și sănătate.

În tot acest timp în care nu am mai avut contact decât cu câțiva, mi-am dat seama că cine te iubește, te iubește oricum și toată viața și pe cine respecți te respectă, karma.

Ce oferi aia primești. Ești un om rău, de rău ai parte. Ești un bun, de bine ai parte”, a spus Fulgy la Antena Stars.

Citeşte şi:

„Pentru toate motivele pe care o să le descopere generațiile viitoare, documentarul «Colectiv» e câștigător”

Un singur condamnat cu executare din 14 dosare de abuz sexual asupra copiilor la Judecătoria Tulcea

Un singur condamnat cu executare din 14 dosare de abuz sexual asupra copiilor la Judecătoria Tulcea

PARTENERI - GSP.RO Sorana Cîrstea e pe val! Cadoul extraordinar făcut de miliardarul Ion Țiriac

Playtech.ro Florin Călinescu, derapaj ȘOCANT la Pro TV. Înjurături când vorbea de Olivia Steer

Observatornews.ro Un poliţist a mers să se penseze în timpul serviciului şi a refuzat să intervină la o urgenţă pentru a nu pierde programarea

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2021. Berbecii au ocazia să își schimbe propriile gânduri sau chiar atitudinea

Știrileprotv.ro Pastila care ar putea opri pandemia. Ce s-a descoperit

Telekomsport Bill Gates a anunţat exact când se termină pandemia de Covid-19! Anunţ despre următoarea pandemie: "E o prioritate"