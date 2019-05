„Mă duc de la 7 la 10 la radio de zece ani deja. Lucrurile pe care le fac între radiouri sunt diferite. Când eram contabil aveam un colectiv cu care am trăit doi ani de zile. Aici dimineața am un colectiv seara, altul dimineața, la Antena când mă duc să scriu scenarii cu Bendeac am alt colectiv. Chestia asta mă ajută să nu intru în rutină, apropo de depresie, eu consider că depresia, într-adevăr nu o poți controla, dar are un factor determinant. Nu cred că am avut motive să am depresie, viața mea a evoluat corect, drăguț, probabil dacă evolua invers nu era bine. La nivel personal, ai o depresie dacă te desparți de cineva și erați legați la modul căsătoriți. Eu m-am despărțit, m-am împăcat, ca orice om. Am prieteni depresivi, Bendeac e unul dintre ei. Am început să îi înțeleg, nu e bine să judeci, până nu cunoști omul respectiv”, a declarat Flick la Star Matinal.

În urmă cu doi ani, Mihai Bendeac a făcut public faptul că suferă de depresie, postând un mesaj pe contul de socializare. „(…) Nu mai caut răspunsul. L-am aflat acum câteva luni. Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum. Noapte bună, copii!” a scris Mihai Bendeac

