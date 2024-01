Doina Teodoru l-a dat de gol pe Mihai Bendeac: „Ține flacăra aprinsă. Ne simțeam atât de bine”. Ce făcea actorul când munceau împreună

Actrița Doina Teodoru s-a născut la Galați, iar în 2012 a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Ulterior, ea a bifat mai multe reușite pe plan profesional, în anul 2017 a câștigat sezonul 3 al emisiunii „iUmor”, iar în 2023 a participat la „America Express”, alături de chef Cătălin Scărlătescu, iubitul ei.

Vedeta a apărut și în serialul de la Antena 1 al lui Mihai Bendeac, în „Băieți de oraș”. Atunci, Doina Teodoru l-a cunoscut bine pe actor. Întrebată despre experiența profesională alături de el, actrița a dezvăluit cum decurgeau filmările, dar și cum acesta se comporta pe set.

„Nu mi-a fost greu să mă mut. Îmi place schimbarea și nu mi-a fost niciodată teamă de necunoscut. Știam pentru ce vin în București, deși nu mi-a plăcut niciodată acest oraș, și eram foarte entuziasmată. Fiecare zi la școală era un mare wow. Asta a amortizat dorul de casă.

Mihai este un om pasionat de ceea ce face și ține flacăra asta aprinsă și în oamenii din jurul lui. Este un actor generos, care își ridică partenerii și este, într-adevăr, o plăcere să lucrezi cu el. N-aș ști să pun degetul pe o întâmplare anume, dar ce îmi amintesc e atmosfera de la filmări.

Deși munceam foarte mult, uneori și 16 ore pe zi, compensam oboseala cu hăhăiala de pe set. Ne simțeam atât de bine împreună, încât nu ne dădeam seama când zbura timpul”, a povestit Doina Teodoru pentru Fanatik.

„A fost un rollercoaster emoțional. Mi s-a părut extraordinară experiența”

În același interviu, Doina Teodoru a dezvăluit și cum și-a ales o carieră în actorie. „Habar nu am de unde am moștenit această înclinație. Știu că m-am hotărât să fac asta în clasa a VI-a, după ce am văzut un spectacol care m-a marcat.

A fost un rollercoaster emoțional. Mi s-a părut extraordinară experiența. Am zis că aș vrea să ajut oamenii să simtă ce am simțit și eu, acolo, în sala, pentru două ore. Din păcate, trăim vremuri în care învățăm că trebuie să ne reprimăm emoțiile și că terapia este pentru oameni bolnavi.

Îmi pare rău să văd că mulți oameni, chiar și din generația mea, cred cu tărie în asta. Din fericire, teatrul este în continuare o formă de terapie față de care oamenii sunt deschiși”, a mai dezvăluit actrița, care de curând, în vacanța în Asia, a apărut cu un inel pe deget.

Fanii s-au întrebat dacă nu cumva actrița a fost cerută în căsătorie de Cătălin Scărlătescu în vacanță. „Foarte frumoasă cănuța ta… Foarte frumos și inelul tău!”, i-a scris un fan Doinei Teodoru, care nu a răspuns la acest mesaj, nici nu a făcut referire la vreo cerere în căsătorie.

