Florica Baboi, câștigătoarea „Chefi la cuțite”, surpriză uimitoare din partea soțului ei. „Mi-a făcut acest cadou”

„Soțul mi-a organizat o petrecere surpriză atunci când m-am întors din București și am primit o mașină! Mi-am dorit de mult această mașină și soțul se pare că s-a ocupat de treaba asta, pe ascuns, de trei săptămâni a cumpărat-o, și a așteptat momentul potrivit să mi-o facă cadou.

Eu niciodată n-am avut o mașină pe numele meu, trecutul meu nu a fost tocmai roz. Acum din puterile noastre, noi muncim foarte mult, toată lumea zice ați așteptat Chefi la cuțite ca să vă cumpărați, nu e adevărat!

Noi muncim și se pare că acum mi-a făcut acest cadou, e pentru familie mașina, dar e pe numele meu. Știa toată familia mea că mă uitam la mașini din astea mari, mereu ziceam că o să am și eu cândva. Uite că Dumnezeu ne-a ajutat să putem să o cumpărăm. M-am urcat puțin la ea, e faină”, a spus Florica pentru Spynews.ro

Ce face cu premiul câștigat

În cadrul unei intervenții telefonice la Xtra Night Show, aceasta a spus cum vrea să folosească cei 30.000 de euro pe care i-a câștigat, dar și cum i s-a schimbat viața de când a câștigat show-ul culinar.

Recomandări DESCOPERIRE EPOCALĂ. Un fizician român explică cum o invenție a cercetătorilor americani în fuziune nucleară ar putea aduce „energie aproape fără limite”. Se anunță azi, la ora 17.00

„Cred că o să le cumpăr copiilor ceva. Sunt foarte fericiți și mândri, apoi o să încerc să îmi deschid o sală de evenimente.(…)

Am văzut că mă cam alergau oamenii să facă poze cu mine. Mă simt așa… parcă puțin ciudat, nu sunt obișnuită”, a spus Florica Baboi, potrivit Spynews.

„M-am simțit la fel ca atunci, seara, foarte emoționată. Am fost aici și cu Raluca, și cu Adrian, și cu ceilalți din echipa roz, și cu Manciu, cu Titus, Ștefania, ne-am uitat împreună la finală. Emoțiile au fost foarte mari, știți bine că nu se aștepta nimeni. Niciodată în viața mea nu m-am așteptat să câștig eu”, a mai spus aceasta.

„La început am ajuns, am trecut toate probele în bootcamp și nu a mai ajuns tunica să mi-o dea și mie după care am fost chemată înapoi cu amuleta lui chef Scărlătescu. Chef Scărlătescu m-a dat la Bontea, crezând că îl încurcă. E a șasea oară când câștigă chef Bontea”, a spus Florica Baboi la Xtra Night Show.

