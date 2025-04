Chiar dacă erau lideri de audiență cu show-ul „Chefi la cuțite”, cei trei au decis la finalul anului 2023 să nu-și mai prelungească contractul cu Antena 1. Astfel că au ajuns înapoi la PRO TV și au reușit să pună din nou emisiunea „MasterChef” pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor.

Cei trei chefi au emisiune pe VOYO

Pe lângă a fi jurați la „MasterChef”, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au acum încă o emisiune: „Pe drumul gustului”, care se poate vedea pe VOYO, platforma online a celor de la PRO TV.

În cadrul unui eveniment care a avut loc recent, cei trei chefi au oferit detalii mai puțin cunoscute din viața lor. Iar Florin Dumitrescu a dezvăluit în exclusivitate pentru Click faptul că în 2023, fix anul în care părăsea Antena 1, s-a gândit să plece definitiv din România.

Chiar dacă avea în cap și țara în care să se mute, mai exact Portugalia, celebrul bucătar s-a răzgândit până la urmă. Iar câteva luni mai târziu semna cu PRO TV.

De ce n-a mai plecat Florin Dumitrescu din România

„Nu cred că aș mai putea să fac asta. Mi-am dorit foarte mult să ne mutăm. Am avut o perioadă, în 2023, când îmi doream foarte mult să plec din țară definitiv. În Portugalia. Dar m-a învățat cineva că ar fi bine să nu renunț la pâinea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu. Și am zis că are dreptate. Siguranța de aici…

Am tot respectul pentru cei care aleg să trăiască în altă parte și înțeleg, că am făcut și eu asta, am trăit în Italia și cu dorința de a rămâne acolo. Doar că astăzi stau și mă gândesc că nicăieri nu te simți în siguranță cum te simți în siguranță în țara ta. Aici știu foarte clar care e legea nescrisă a acestei țări, cum funcționează lucrurile, cum poți să obții chestii dacă e vreo nenorocire undeva în lume.

Eu știu că în România mă pot descurca. Că mă duc la un nene care crește găini, cumpăr ouă. Mă duc la un alt nene care vinde lapte, care are vaci, te poți descurca. Dacă, Doamne ferește, cade piața, ai ce să faci, te mai descurci cumva. Pentru că aici vorbești limba, e mult mai simplu. În altă țară riști să fii străin, unde dacă nu ai destui bani să poți să supraviețuiești, nu te poți descurca. Aici știu că nu am cum să mor de foame niciodată”, a spus Florin Dumitrescu pentru sursa citată.

