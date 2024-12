Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Brigitte Pastramă a avut parte de un moment cu adevărat memorabil. Soțul ei, Florin Pastramă, a demonstrat încă o dată cât de mult o iubește, surprinzând-o cu un cadou impresionant: o mașină de lux care a costat câteva zeci de mii de euro.

Momentul special a avut loc la o reprezentanță auto, unde vedeta a fost invitată de Florin. Acolo, sub o husă roșie și cu o fundă mare deasupra, o aștepta noul său bolid. La vederea mașinii, Brigitte a rămas fără cuvinte, reacția ei fiind una plină de emoție și încântare.

De-a lungul anilor, Brigitte și Florin Pastramă au trecut prin numeroase provocări în căsnicie. Vedeta a mărturisit că, la un moment dat, a fost aproape de a pune capăt relației lor, însă un semn divin a convins-o să continue alături de soțul său. De atunci, cei doi au reușit să-și consolideze relația, iar gesturi precum acesta demonstrează că dragostea lor este mai puternică decât orice obstacol.

Florin Pastramă atrage atenția cu noul look

Pe lângă cadoul impresionant, Florin Pastramă a surprins și prin schimbarea sa de look. Soțul vedetei și-a lăsat părul lung, o transformare totală față de imaginea sa din perioada în care participa la emisiunea „Ferma”, acolo unde a cunoscut-o pe Brigitte.

Fanii cuplului au reacționat pozitiv la imaginile cu surpriza de Crăciun, felicitându-l pe Florin pentru gestul său și apreciind relația lor, care rămâne una puternică.

Sacrificiile pe care Brigitte Pastramă le face să locuiască în Dubai

În timp ce Brigitte își dedică timpul afacerii din Dubai, Florin Pastramă a rămas în România pentru a se ocupa de locația pentru evenimente pe care cuplul a deschis-o. Această separare fizică este un sacrificiu pe care l-au acceptat, fiind separați 75% din timp.

Chiar dacă Brigitte și-a găsit locul în Dubai, ea recunoaște că ar fi câștigat mai bine în România, dar este determinată să facă față provocărilor din Emirate, unde continuă să muncească din greu pentru succesul afacerii sale.

„Avem în continuare businessurile din România și consider că este, într-un fel, un sacrificiu pe care l-am făcut mutându-mă cu Sara în Dubai pentru că eu și Florin suntem 75% din timp despărțiți. El este cel care are grijă de businessul nostru, locul de petreceri pe care îl deținem în momentul de față, iar eu sunt cea care și cunosc mai bine limba engleză, sunt și mai apropiată de Sara și sunt în Dubai. Am încercat să facem și invers, dar Florin nu s-a adaptat foarte bine acolo, așa că am rămas eu. Este un sacrificiu, după cum am spus. Noi am avut și proiecte aici, unde și câștigam și eram și faimoși.(…) Să începi de la zero, într-o țară străină, unde chiar cunoșteam să vorbesc engleză, nu cunoșteam la nivelul la care o fac acum. Acum scriu și vorbesc bine pentru că asta cere țara. Limba engleză este limba în care se întâmplă toate lucrurile acolo, indiferent că mergi să faci un contract, să iei o casă, totul se întâmplă în engleză”, a mai explicat Brigitte Pastramă.

