Relația cu fosta concurentă de la Survivor România 2026 nu a rezistat foarte mult, iar acum se pare că Florin Ristei iubește din nou. Iar noua lui parteneră nu este străină de lumea mondenă.

Celebrul cântăreț a fost plecat în vacanță zilele trecute, iar pe rețelele de socializare el s-a fotografiat cu o tânără care, deși inițial părea a fi una misterioasă, până la urmă s-a aflat cine este.

Inițial cei doi au fost văzuți în România, după care artistul a oficializat relația odată cu vacanța petrecută în străinătate. Este vorba despre Andreea Ramona, fosta iubită a lui Vincenzo Castellano, alături de care bărbatul a încercat să-și refacă viața după divorțul de Antonia.

Vincenzon Castellano și Andreea Ramona au împreună și un băiețel, însă după câțiva ani de relație, ei s-au despărțit. Iar acum tânăra se pare că a ajuns în brațele lui Florin Ristei.

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Potrivit informațiilor care au apărut pe internet de-a lungul timpului, Andreea Ramona este instructor de fitness, are zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare, iar fotografiile cu ea din mediul online demonstrează acest lucru, fosta iubită a lui Vincenzo Castellano având un fizic de invidiat.

Într-o fotografie pe care a postat-o pe Instagram, la story, chiar din vacanță, Florin Ristei apare în timp ce este sărutat pe gât de Andreea Ramona, noua lui iubită.

Tânăra a postat și ea pe Instagram, dar în feed, o fotografie în care apare alături de un bărbat care se vrea a fi misterios, însă acesta este Florin Ristei.

Astfel, se pare că tânăra l-a făcut pe celebrul cântăreț să le uite pe Naomi Hedman și Yasmin Awad.

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