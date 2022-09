Înainte de a face pasul cel mare alături de Daciana, Florin Zamfirescu a mai fost căsătorit de trei ori. Actorul, în vârstă de 73 de ani, a spus care a fost motivul pentru care s-a căsătorit a patra oară. El recunoaște că nu a putut niciodată să se gospodărească singur, astfel că a avut nevoie de o femeie în viața lui.

„Eu nu știu să calc o cămașă, să pornesc mașina de spălat rufe”

„Eu nu am putut, în viața mea, să mă gospodăresc singur. M-am dus la Târgu Mureș, acolo m-am însurat și l-am făcut pe Vlad. Apoi am divorțat de Rodica. Eu nu știu să calc o cămașă, să pornesc mașina de spălat rufe. În afară de cartofi la tigaie și ouă prăjite nu fac. Nu mai suport restaurantele și mâncarea de acolo din cauza turneelor.

De trei ori am făcut greșeli, dar nu le bârfesc, în afară de Cătălina Mustață am rămas prieten cu toate. Apoi Rodica a murit, cu Valeria Sitaru mă văd în continuare. Eu m-am amăgit cu căsătoria ca maimuța care alege mărgica cea mai colorată. Eu nu m-am uitat la calități, la potriveală, am vrut să arate bine, așa că am avut niște neveste superbe, abia apoi mi-am dat seama că nu sunt cum trebuie pentru mine.

Cu Daciana am avut noroc. Mereu îi spun de ce nu ne-am întâlnit cu 20 de ani mai devreme. Și ea zice „pentru că atunci nu m-ai fi iubit”. Daciana este șansa și norocul vieții mele și al copiilor, îi iubește enorm și pe ei și pe nepoți”, a declarat actorul.

Florin Zamfirescu consideră cel mai îngrozitor moment din viața lui divorțul de Cătălina Mustață. Actorul locuiește lângă fosta soție, dar nu s-au mai văzut de 9 luni.

„Am avut multe, dar divorțurile au fost cele mai urâte. Ăsta ultimul, de Cătălina. Ea are o hibă, ori eu, și am decis să divorțăm, a fost mai mult o înțelegere. Lumea credea că și-a găsit pe cineva, dar n-a fost așa. Acum e măritată cu fostul ei diriginte din liceu, care trăiește în America. El nu poate veni acasă în timpul anului, deci sunt căsătoriți la distanță. Ea nu este încă pensionară, el nu vrea să plece din America.

„Locuim gard în gard, dar n-am mai văzut-o de 9 luni”

Locuim gard în gard, dar n-am mai văzut-o de 9 luni. Am susținut-o mereu, a jucat în telenovele datorită mie, s-a ridicat și a fost fericită până când a zis gata, nu mai am nevoie de sprijin. Și de 10 ani a dispărut brusc de peste tot, nu mai apare nicăieri”, a spus acesta pentru sursa mai sus menționată.

Actorul susține că își iubește enorm cei doi copii, chiar dacă nu a fost întotdeauna lângă ei. Vlad Zamfirescu vine mai des la tatăl său și de multe ori alege să rămână peste noapte la acesta. Ștefana este mamă și își vizitează tatăl mai rar.

„Îmi iubesc copiii fără limite chiar dacă nu m-am ocupat de ei”

„Îmi iubesc copiii fără limite chiar dacă nu m-am ocupat de ei. Am făcut multe împreună, dar de ei se ocupau bunicii, nici măcar mamele. Mai vine Vlad pe la mine, rămâne și doamne, că nu reușim să ne vedem așa de des. Ștefana a crescut la Severin, cu bunica, iar Vlad – la Târgu Mureș până la 12 ani când a cerut să vină la mine, până atunci nu mi-l dădeau. Am stat mereu în umbra lor, să nu aibă anumite apucături, dar nu le-am ținut mâna să facă cerculețe și bastonașe.

S-au făcut actori amândoi și nu m-au acuzat niciodată, știu că asta a fost meseria mea și mă înțeleg foarte bine. Ștefana e cu copiii ei tot timpul, deși are o activitate extraordinară, este un fel de miracol. Mă laud cu amândoi, pentru că am de ce, dar nu am fost un tată bun, gena a fost bună.

