De Dana Aramă,

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru ediția spaniolă a revistei People, Dayanara Torres a făcu mărturisiri legate de boala sa.

Vedeta portoricană a fost diagnosticată cu cancer de piele în stadiultrei la începutul acestui an.

„Când am primit diagnosticul am simțit cum îmi fuge pământul de sub picioare. Am simțit frică și am început să plâng”, a declarat Dayanara Torres.

Vedeta a mărturisit că a reușit să depășească momentele dificile grație susținerii pe care a primit-o din partea celor apropiați.

„Ce noroc, ce binecuvântare să am familia pe care o am, sora pe care o am, mama, prietenii… Nu m-am așteptat să primesc atâta dragoste de la atât de mulți oameni. Mă simt iubită, fericită’, a mai spus Dayanara Torres.

Fosta Miss Univers 1993 va face ședințe de radioterapie până în martie 2020.

Dayanara Torres a vorbit și despre fostul său iubit, Louis D´Esposito, cel care a insistat ca vedeta să meargă să facă un control după ce i-a apărut o aluniță de picior.

„El mi-a spus să merg să fac un control. L-am ascultat și așa am aflat, iar pentru acest lucru îi voi fi recunoscătoare toată viața”, a mai spus ea.

Dayanara Torres este o vedetă din Puerto Rico în vârstă de 44 de ani. Dayanara Torres, care a câștigat titlul Miss Univers în anul 1993, este cunoscută și pentru că a fost căsătorită cu renumitul cântăreț Marc Anthony. Cei doi și-au unit destinele în mai 2000, în Las Vegas. Au doi copii împreună: Cristian Anthony Muniz și Ryan Anthony Muniz. Dayanara Torres și Marc Anthony au divorțat în anul 2004. La începutul anului 2019, Dayanara Torres a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer de piele. Vedeta a povestit că a observat că pe spatele genunchiului i-a crescut o aluniță cu un aspect neregulat.

