Până acum, Laura nu a dat prea multe detalii despre relația cu Mihai. „Mă bucur că am căzut de comun de acord și că am realizat amândoi că așa e cel mai bine pentru toată lumea. Așa am reușit să păstrăm intacte iubirea, armonia și tot ce am construit împreună. Copiii îi creștem împreună, ne sfătuim zi de zi. Ne cerem sfaturi, ne ținem la curent reciproc. Mie mi se pare că am… Mi se pare un divorț frumos, ideal. Suntem norocoși din punctul ăsta de vedere. (…) Nu ieșim zilnic la cafele și ne povestim lucruri intime, nu. Între noi sentimentele sunt închise și pot apărea (n.r. probleme când își refac viața) dacă unul dintre parteneri nu a trecut peste sentimentele de iubire. Singura noastră temere a fost vis-a-vis de copii și cum îi va afecta”,a explicat Laura, la „Vorbește lumea”.

Cei doi s-au căsătorit în 2008, iar în 2014, Laura a adus-o pe lume pe micuța Natalia, care a fost botezată de Andra și Cătălin Măruță.

