Fostul soț al Nicolei se căsătorește a treia oară. Mihai Alexandru, declarații despre viitoarea soție: „Se împlinesc 7 ani de când suntem împreună”

De aproximativ șapte ani, compozitorul este într-o relație cu Alina Miola. De o bună perioadă de timp, ei planificau nunta, însă pandemia le-a dat planurile peste cap. „Da, cred că am amânat-o cel puțin doi ani, dar n-am stabilit o dată și un loc, lucrăm la asta”, a spus el.

În prezent, Mihai Alexandru se preocupă și de cariera lui. Compune în continuare pentru artiste celebre în România. „Tocmai am trecut peste câteva zile pline de evenimente frumoase. Am lansat un album de cântece pentru copii, unde o am textieră pe nimeni alta decât Marina Almășan. Albumul se numește «10 cântece… de 10». Când lucrez cu Marina, toate lucrurile merg ca pe roate, ea s-a ocupat și de organizarea impecabilă a celor trei lansări.

Apoi zilele următoare mă voi bucura de Nico și Luminița Anghel, care vor veni în studio să finalizăm piesa pe care le-am compus-o. Avem noi un proiect de suflet, un album la care lucrăm format numai din duete.

Cu Aurelian Temișan tocmai am terminat o piesă nouă, care face parte din proiectul nostru de muzică pentru sufletele românilor, care se numește «Amară-i noaptea». Alina Sorescu este nelipsită la mine în studio. Lucrăm pentru proiectul ei, «Picii lu Soreasca», dar și pentru un proiect cu muzică pentru animație. O altă bucurie mare este atunci când lucrez cu Gașca Zurli, facem mereu piese noi și ne jucăm prin studio precum copiii mici”, a spus el pentru fanatik.ro.

O perioadă de timp a compus și pentru Nicola, fosta soție, dar în prezent nu mai face asta. Sunt în relații bune doar de dragul copiilor.

„Nu mai compun pentru Nicola, am încercat acum câțiva ani, dar nu a părut prea interesată, așa că nu am continuat. Vorbim când este nevoie despre copii”, a explicat el.

Mihai Alexandru a fost căsătorit prima oară cu artista Nicola. Ulterior, în 2009 s-a căsătorit cu Oana, de care a divorțat. Acum, el urmează să facă a treia căsătorie cu partenera lui, Alina.

