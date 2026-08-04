„Oprim temporar iluminatul arhitectural pentru a reduce consumul de energie. Dar economisim deja pentru că am modernizat sistemul de iluminat public. Avem peste 70 de bulevarde şi străzi cu leduri şi sistem de telegestiune. Scădem deja de un an consumul în trepte fără să afectăm siguranţa celor care circulă în oraş”, a explicat viceprimarul într-o postare pe Facebook.

Printre clădirile deja afectate se numără Biserica din Piaţa Bălcescu, Biserica de pe Şt. Cel Mare, Biserica Martirilor, Biserica Millennium, Biserica din Piaţa Mocioni, Biserica de pe Strada Dej, Biserica Sfântul Iosif, Catedrala Mitropolitană şi Opera. Ruben Laţcău a subliniat că măsura este una temporară: „Le vom ilumina din nou când nu va mai fi nevoie de aceste măsuri de economisire a energiei.”

În urma apelului lansat de premierul interimar Ilie Bolojan pentru reducerea voluntară a consumului de energie, în contextul crizei actuale, autoritățile au îndemnat cetățenii, companiile și instituțiile publice să adopte măsuri de economisire. Oficialul a precizat că un astfel de efort colectiv dă deja rezultate, fiind înregistrate scăderi ale consumului în orele de vârf, deși intervalul de seară rămâne cel mai solicitant pentru sistemul energetic.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, nu a primit vreo propunere privind reducerea activităţii la metrou pe fondul crizei energetice. El a susținut că transportul cu metroul se află în vârful priorităţilor şi că reducerea consumului trebuie să vizeze alte sectoare. Cu toate acestea, s-a observat că marți garniturile de metrou au circulat la distanțe mai mari, 7 minute pe M2 față de 4 minute în mod obișnuit.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, marți, că nu este exclus să taie curentul marilor companii consumatoare și să le anunțe înainte de limitare.

Prima măsură vizibilă adoptată de hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Old Town vizează iluminatul arhitectural și decorativ de la exterior. Începând cu ora 23.00, toate firmele luminoase care pun în valoare fațada clădirii sunt oprite complet până a doua zi dimineață, iar aerul condiționat din spațiile comune va fi redus.

Mai multe instituții publice și private din București au dat startul măsurilor de reducere a consumului de energie.



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