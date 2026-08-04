Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a anunţat marți, 4 august, că încep lucrările la clădirea Teatrului Bulandra, care este încadrată în clasa I de risc seismic. Valoarea totală a lucrărilor este de 98,6 milioane de lei, din care 90% vin de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

A fost finalizată licitația pentru proiectare și execuție, iar după realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire, vor începe lucrările. Reprezentanții PMB anunță că acestea vor dura 36 de luni.

Clădirea de pe Schitu Măgureanu nr. 1, care găzduiește Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” și spații aparținând Universității din București, are 100 de ani și este una dintre bijuteriile arhitecturale ale Capitalei.

„Încadrată în clasa I de risc seismic, are nevoie de consolidare și modernizare”, a transmis PMB.

Proiectul de reabilitare include un pachet complex de intervenții tehnice și de restaurare. Pe lângă consolidarea structurală și lucrările de fundare, imobilul va beneficia de o modernizare completă a instalațiilor, fiind implementate noi măsuri de siguranță la incendiu, termoizolații și hidroizolații.

Totodată, componentele artistice și elementele arhitecturale vor fi restaurate cu atenție, iar clădirea va fi dotată cu sisteme eficiente energetic și tâmplărie nouă pentru reducerea emisiilor și a consumului de energie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE