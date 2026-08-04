Prima în clasamentul mondial

Clasamentul anual Rumavi Global Relocation Index a evaluat amănunțit 192 de țări pe baza a 24 de indicatori tehnici, grupați în domenii esențiale: fiscalitate, oportunități economice, siguranță publică, accesibilitate și servicii medicale.

Estonia a reușit să se impună în fruntea clasamentului mondial datorită infrastructurii sale digitale fără rival și facilităților create pentru antreprenori și cetățeni străini. Statul baltic a obținut un scor aproape perfect, de 99 de puncte din 100, la capitolul stabilitate monedă și sistem bancar, potrivit Euronews.

Pe lângă oportunitățile economice, calitatea vieții a cântărit greu în evaluarea experților. Estonia a adunat 86 de puncte pentru abundența spațiilor verzi și 82 de puncte pentru accesibilitatea locuințelor, un indicator crucial pentru familiile care își caută un nou cămin. Siguranța pe străzi a primit un punctaj solid de 77 de puncte, rata criminalității rămânând extrem de scăzută.

Singurul domeniu în care țara baltică nu a strălucit a fost confortul climatic. Din cauza iernilor lungi, friguroase și a orelor puține de lumină solară pe timpul sezonului rece, Estonia a obținut doar 20 de puncte la acest capitol.

Totuși, stabilitatea politică, lipsa birocrației și nivelul ridicat al serviciilor de sănătate au compensat din plin rigorile vremii, plasând statul nordic în fruntea preferințelor globale pentru anul 2026.

Top 10 cele mai bune țări pentru relocare în 2026

1. Estonia

2. Singapore

3. Malaezia

4. Portugalia

5. Taiwan

6. Lituania

7. Hong Kong

8. Saint Kitts și Nevis

9. Cehia

10. Malta

Siguranța copiilor pune Estonia pe primul loc

Pentru familii, alegerea unui nou cămin se bazează pe patru piloni esențiali: nivelul de siguranță pe străzi, calitatea sistemului educațional, costul zilnic al vieții și accesul la servicii medicale de top.

Estonia a reușit să surclaseze toate marile puteri economice și la această categorie, fiind desemnată cea mai bună țară din lume pentru creșterea și educarea copiilor. Statul baltic oferă o combinație rară între școli moderne, infrastructură adaptată celor mici și un mediu social lipsit de pericole.

Estonia își confirmă statutul de forță economică globală și în categoria dedicată antreprenorilor și oamenilor de afaceri. În acest clasament specific, țara baltică ocupă poziția a doua la nivel mondial, fiind devansată doar de gigantul financiar Singapore.

Unde vor să trăiască pensionarii și angajații care lucrează de acasă

În cazul nomazilor digitali și al celor care depind exclusiv de munca de la distanță, criteriile de evaluare schimbă complet ierarhia. Profesioniștii din această categorie caută un cost al vieții redus, o infrastructură de internet ultrarapidă și, mai ales, un regim fiscal prietenos pentru veniturile obținute din străinătate. Liderul absolut al acestei categorii este Malaezia, o destinație tot mai căutată pentru facilitățile oferite străinilor, urmată îndeaproape de Portugalia.

Portugalia continuă să rămână în topul preferințelor globale, obținând locul al treilea la nivel mondial pentru pensionari. Climatul blând, infrastructura medicală bine dezvoltată și comunitățile internaționale primitoare fac din statul lusitan o alegere ideală pentru o bătrânețe liniștită.

Copenhaga a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oraș din lume pentru a trăi, potrivit clasamentului realizat de Economist Intelligence Unit (EIU) pentru 2026. Capitala Danemarcei a obținut punctaje maxime la stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și poziția de lider printre cele 173 de orașe analizate.



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