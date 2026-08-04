Această lege este una din cele trei semnate marți de Putin, care întărește excesiv controlul statului asupra cetățenilor ruși și a economiei.

Conform legii, rușii condamnați pentru orice tip de infracțiune și se află în străinătate pentru a scăpa de închisoare nu vor mai avea dreptul să acceseze servicii bancare de la distanță și nici servicii online de stat sau municipale.

De asemenea, nu vor mai avea dreptul să facă tranzacții imobiliare în Rusia, iar activele lor financiare în Rusia vor fi înghețate.

În plus, li se interzice să se înregistreze ca antreprenori sau lucrători independenți, să primească plăți de la stat, să contracteze împrumuturi sau să autorizeze alte persoane să acționeze în numele lor prin procură.

În cele din urmă, misiunile diplomatice nu le vor reînnoi pașapoartele și nu le vor elibera alte documente.

Ministerul rus al Justiției va menține un registru oficial al persoanelor considerate că se ascund în străinătate pentru a se sustrage condamnărilor în instanță, în timp ce procurorul general și adjunctul acestuia vor avea autoritatea să adauge persoane pe listă.

Informațiile din registru vor fi partajate cu Ministerul de Interne, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Serviciul Penitenciar Federal (FSIN), Serviciul Federal al Executorilor Judecătorești, Serviciul Fiscal Federal, Registrul Proprietăților și Banca Centrală.

Experții juridici din cadrul grupului pentru drepturile omului Pervîi Otdel au declarat anterior că măsurile prevăzute în această lege „îi lasă efectiv fără drepturi cetățenești” pe rușii care au fugit din țară pentru a scăpa de pedepse arbitrare, de regulă aplicate doar pentru că au criticat regimul sau că au cerut pace în Ucraina.

Ultimul opozant rus fugit în străinătate pentru a scăpa de o condamnare la ani grei de închisoare este opozantul Boris Nadejdin, exclus inițial de Kremlin din cursa prezidențială pe fondul creșterii popularității acestuia și acum din alegerile legislative.

Boris Nadejdin s-a refugiat în Franța. „Am veşti bune: sunt în viaţă şi liber. Din păcate, nu în Rusia”, a spus el opozantul, adăugând că „acum trebuie să mă gândesc şi să înţeleg cum să merg mai departe” şi că îşi va face cunoscute planurile ulterior.

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