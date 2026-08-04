Aerul condiționat va fi redus

Prima măsură vizibilă adoptată de hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Old Town vizează iluminatul arhitectural și decorativ de la exterior. Începând cu ora 23.00, toate firmele luminoase care pun în valoare fațada clădirii sunt oprite complet până a doua zi dimineață, iar aerul condiționat din spațiile comune va fi redus.

În paralel, administrația a introdus o schimbare atractivă în meniul restaurantului propriu. Clienții beneficiază de o reducere de 20% pentru toate preparatele reci comandate. Inițiativa își propune să diminueze utilizarea intensivă a echipamentelor de gătit de mare consum, precum cuptoarele electrice sau plitele profesionale, în orele în care rețeaua este solicitată.

Ilie Bolojan cere economii și spune că poate limita legal consumul marilor companii

Ilie Bolojan cere cetățenilor, companiilor și autorităților publice, în urma crizei energetice din România, să ia măsuri voluntare pentru reducerea consumului.

„Le mulțumesc tuturor celor care au luat aceste măsuri și se vede deja că a scăzut consumul. De exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consumul în medie cu 200 MW mai scăzut”, a spus acesta luni, 3 august 2026.

Orele de presiune rămân cele de seară. „În discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori am convenit că fiecare dintre dânșii vor lua măsuri voluntare pentru reducerea consumului în funcție de profilul lor”, a mai adăugat premierul interimar.

Marile lanțuri de magazine din România au anunțat măsurile voluntare pe care le pun în practică după apelul lui Ilie Bolojan pentru a economisi energie: limitează aerul condiționat, sting reclamele luminoase pe timpul nopții și folosesc sisteme de iluminat și climatizare mai eficiente.





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