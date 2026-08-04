Ce este bacteria Legionella?

Legionella este o bacterie care se găsește în mod natural în apă, dar devine periculoasă atunci când este inhalată sub formă de aerosoli contaminați. Aceasta poate provoca o pneumonie severă cunoscută sub numele de boala legionarilor (legioneloză).

Cum și unde se înmulțește bacteria?

Legionella prosperă în apă caldă stagnată, în special la temperaturi cuprinse între 25 și 45 de grade Celsius, cu un vârf de reproducere la 35 de grade. Printre locurile cu risc ridicat se numără sistemele de apă caldă, capetele de duș, țevile, căzile cu hidromasaj, turnurile de răcire ale instalațiilor de aer condiționat și alte sisteme tehnice de apă.

Cum se transmite boala?

Infecția cu bacteria Legionella nu se produce prin consumul de apă contaminată, ci prin inhalarea aerosolilor contaminați, cum ar fi aburul de la un duș. Nu toți cei expuși la bacterie se îmbolnăvesc, însă riscul este mai mare pentru persoanele în vârstă, fumători, cei cu un sistem imunitar slăbit sau cu boli cronice preexistente.

Simptomele care trebuie să te trimită de urgență la medic

Primele simptome ale bolii apar, de obicei, între două și zece zile de la expunere. Acestea includ febră, tuse, dureri de cap și dureri musculare. În cazurile mai grave, pot apărea dificultăți de respirație și pneumonie severă. „Dacă aveți febră, tuse sau dificultăți de respirație, mergeți imediat la medic”, recomandă experții. Boala poate fi tratată eficient cu antibiotice, dar diagnosticarea rapidă este esențială.

Măsuri de prevenție

Cea mai eficientă metodă de prevenire este întreținerea corespunzătoare a sistemelor de apă. Apa caldă trebuie menținută la temperaturi suficient de ridicate pentru a preveni proliferarea bacteriilor, iar apa rece trebuie păstrată cât mai rece posibil. Proprietarii de clădiri și administratorii sunt responsabili pentru curățarea regulată a țevilor, dușurilor și altor instalații sanitare.

Chiriașii și oaspeții pot reduce riscul prin deschiderea robinetelor și a dușurilor după perioade lungi de inactivitate, permițând apei să curgă până când atinge o temperatură extremă. De asemenea, este importantă curățarea regulată a capetelor de duș și a umidificatoarelor, care pot produce aerosoli contaminanți.

Influența temperaturilor ridicate

Deși temperaturile aerului nu sunt factorul principal, vremea caniculară poate favoriza dezvoltarea bacteriilor Legionella. Mediile calde și umede, combinate cu temperaturi ale apei între 25 și 45 de grade Celsius, sunt ideale pentru înmulțirea acestor bacterii, atrag atenția specialiștii.

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