După 3 ani de căsnicie, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să se despartă. Artista a anunțat recent că nu mai formează un cuplu cu bărbatul lângă care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 4 ani. Deși suferă enorm, ea încearcă să își revină în urma acestei separări și să se concentreze asupra carierei.

Pe TikTok, Cătălin Dobrescu a postat un video în care prezintă transformarea Oanei Radu. Fanii artistei nu au fost prea încântați de gestul antrenorului, astfel că l-au criticat pentru postarea făcută în mediul online. Fostul soț al cântăreței consideră că nu făcut un lucru greșit, pentru că transformarea ei a fost și datorită lui.

În ultimii ani, Oana Radu a slăbit peste 50 de kilograme, după ce a ținut dietă și a făcut sport. Cătălin Dobrescu este antrenor de fitness și a avut un rol important în schimbarea artistei. El a mărturisit că a fost singurul care a gătit în cei patru ani de relație.

„Patru ani cât am fost cu Oana doar eu am gătit”

„Deci tu crezi că nu avea rost să postez aceste poze. Ce a fost, a fost și dacă a ajuns să arate așa este doar datorită ei. Bravo, ai dreptate până într-un punct. Clipul ăsta este strict motivațional, să îi motivăm și pe alții, să arătăm că se poate, clipul ăsta este postat pe TikTok-ul ei, eu nu îl aveam, îl ștersesem și astăzi pentru că eu sunt antrenor și nutriționist și cumva este și munca pe acolo, pentru că doar eu știu câte cumpărături am făcut, câte mese am preparat, pentru că patru ani cât am fost cu Oana doar eu am gătit”, a fost răspunsul lui Cătălin Dobrescu.

Fostul soț al Oanei Radu consideră că nu a jignit-o cu nimic pe artistă. El a distribuit doar rezultatele pe care le-a avut fosta lui iubită datorită antrenamentelor făcute alături de el, dar și a dietei pe care el i-a recomandat-o.

„Patru ani de zile doar eu știu câte antrenamente am făcut, cât am încercat să o motivez și atunci nu văd de ce un rezultat atât de spectaculos să nu îl postez. Cu ce jignesc? Am supărat pe cineva?”, a mai spus Cătălin Dobrescu.

De ce Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit

Pe 19 noiembrie s-a aflat că Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit. Pe Instagram, la secțiunea Instastory, artista a postat un mesaj în care a anunțat că ea și soțul s-au separat și că trece printr-o perioadă dificilă.

Cel care a păstrat tăcerea a fost Cătălin Dobrescu, care nu a făcut declarații, în schimb el a șters toate imaginile și clipurile video de pe paginile lui de socializare. Acum, invitată în podcastul lui Jorge, Oana a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri despre despărțirea de soț.

Ea nu a făcut referire la divorț, nu a precizat dacă au depus actele pentru separarea legală. „Eu și soțul meu ne-am separat! E un subiect foarte sensibil! Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum.

Treaba asta m-a cam dărâmat și cel mai tare m-a dărâmat faptul că nu s-a destrămat dintr-un motiv anume. Nu a existat un motiv anume, pur și simplu, noi doi suntem atât de la fel, încât ne respingem. Asta e tot ce pot să spun!

Semănăm foarte tare și cred că ne-a făcut rău chestia asta. Și faptul că am stat foarte mult împreună, pentru că noi ne-am petrecut practic din prima zi toată viața împreună. Cumva când ai aceeași persoană și la muncă, și acasă, cred că asta dăunează relației”, a mărturisit vedeta în podcast-ul Vorba lu Jorge, conform Spynews.

