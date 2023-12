În urmă cu câteva zile s-a aflat că Raluca Pastramă divorțează de Ibrahim Ibru. Cei doi nu mai formează un cuplu de la începutul acestui an, însă au rămas în continuare apropiați de dragul fetiței lor, Maryam, care a venit pe lume în anul 2022.

„Eu și soția mea ne-am separat în fapt de câteva luni bune, fiecare a ales să își vadă de viața proprie. Asta nu înseamnă că nu avem grijă în continuare, ca doi părinți responsabili, de fiica noastră minunată. Poate nu am fost sortiți să fim împreună, se mai întâmplă.

Noi ne dorim un divorț amiabil, civilizat și elegant, tocmai pentru ca fetița noastră să fie mândră de părinții ei, deoarece, chiar dacă e mică, va fi afectată de tot ce se întâmplă în viața ei, pe tot parcursul vieții”, a spus Ibrahim Ibru despre separarea de Raluca Pastramă, pentru Spynews.

După anunțul divorțului, Ibrahim Ibru e în centrul atenției. Recent, paparazzii publicației Spynews l-au surprins în compania altei femei. Îmbrăcat în negru din cap până în picioare, acesta a coborât din mașina sa de lux și s-a văzut la un restaurant din zona de nord a Bucureștiului cu o tânără, a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Cei doi au petrecut minute bune în restaurant, el a achitat nota, iar apoi au urcat împreună în mașina lui și au plecat. Până acum, Ibrahim Ibru nu a făcut declarații despre această ieșire, nici despre femeia care l-a însoțit. Iată AICI clipul video cu cei doi.

Raluca Pastramă, primele declarații despre divorțul de Ibrahim Ibru

După divorțul de Pepe, Raluca Pastramă și-a refăcut viața alături de Ibrahim Ibru și s-au căsătorit în vara anului trecut, când ea era însărcinată cu cea de-a treia fetiță, Maryam. Din păcate, povestea lor de dragoste nu a durat prea mult, pentru că la doar câteva luni de la cununia civilă au decis să pună punct mariajului.

Din luna ianuarie a acestui an, Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru nu mai formează un cuplu. Fosta soție a lui Pepe susține că nu s-a mai putut înțelege cu actualul partener, astfel că divorțul a fost singura soluție în cazul lor.

„În primul rând eu sunt despărțită de el din luna ianuarie a acestui an, de la sfârșitul lunii ianuarie-februarie nu am mai format un cuplu, ne-am mai întâlnit pentru copil, am încercat să ne înțelegem, dar nu s-a mai putut!”, a spus Raluca Pastramă pentru spynews.ro.

Momentan, cei doi nu au semnat actele de divorț, deși a trecut aproape un an de când nu mai sunt împreună. Raluca a explicat că au existat tot felul de situații care i-a împiedicat să semneze actele de divorț.

„Actele de divorț au fost înaintate, dar problema noastră e că am tărăgănat-o așa de la începutul anului și nu le-am depus efectiv, s-au tot întâmplat lucruri, fetița a tot fost bolnavă, răcește, are imunitatea scăzută, amândoi am avut treabă și aia a fost. Noi facem aproape un an de când nu mai suntem împreună”.

