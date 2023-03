„Nu știu dacă pot să mă explic”. Acestea sunt cuvintele scrise în dreptul unei fotografii postate pe Instagram de realizatorul de televiziune din Italia, Enrico Mentana, cel care moderează jurnalul de știri al televiziunii private LA7, scrie cotidianul italian La Repubblica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

În timp ce prezintă știrile, la picioarele sale, sub birou, se află cei doi câini ai săi, Nina și Bice. Într-o altă postare, imaginea este mărită și se pot vedea mai bine cele două femele cățelușe de rasă pe care Francesca Fagnani, prezentatoarea emisiunii „Belve” și partenera lui Mentana, le-a adus în viața realizatorului.

Într-un interviu acordat săptămânalului Visto, Francesca Fagnani a declarat: „Întotdeauna am avut câini și vorbeam de ceva vreme să ne luăm unul. Când a sosit am înnebunit amândoi, dar mai ales Enrico. De fapt, Nina este o dulceață, iar el nu are curajul să o lase singură când iese din casă după mine. Așa că o ia cu el, iar eu trebuie să mă duc să o iau. Apoi îmi trimite poze cu ea și multe dintre ele le postează pe Instagram. Așa că în ultima vreme vorbim în principal despre ea”. Și firește, Nina nu putea fi despărțită de cealaltă cățelușă, Bice.

Recomandări Primul român eliminat din Registrul Agresorilor Sexuali, un profesor condamnat pentru corupere sexuală de minori. Ce au spus judecătorii

Fotografia a devenit virală în Italia, cu peste 70.000 de aprecieri și nenumărate comentarii.

foto: Instagram/ Enrico Mentana

GSP.RO Șocul trăit de un gălățean în Italia, când s-a întors la locuință. Era 2 noaptea: "Ea s-a întors zâmbind. Eu m-am speriat, m-am jenat"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Bărbatul în braţele căruia Lavinia Pîrva a fost surprinsă în weekend! Imaginea pe care nu credeai că o să o vezi

Viva.ro Viorel și Vulpița s-au despărțit. Ce mesaj a postat Viorel și ce se întâmplă cu cei doi copii: 'Eu sunt cu...'

Observatornews.ro Ce salariu are un casier la Lidl, Kaufland, Profi, Pepco, Mega Image şi alte mari magazine din România

Știrileprotv.ro Reacția uluitoare a unui britanic atunci când a văzut cum vorbesc elevii români engleză. Ce a spus Michael despre asta

FANATIK.RO Cât de periculoasă este, de fapt, folia de aluminiu pentru gătit. Avertismentul specialiștilor

Orangesport.ro OFICIAL | Maghiarii se ţin de ”glume”? UEFA nu a autorizat afişarea simbolurilor ”Ungariei Mari”. Anunţul FRF

Unica.ro 'Am ajuns să mă gândesc la momentul sinuciderii'. Andreea Marin a dezvăluit cum a aflat că suferă de boala secolului

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2023. Berbecilor le-ar sta bine în postura omului calm și cumsecade, în orice situație, care înțelege ce este important

PUBLICITATE La ce semne trebuie să fii atentă, ca să afli dacă ai endometrioză