Desfășurat într-un cadru idilic, la castelul Miko, din comuna Olteni (Covasna), la mijlocul distanței dintre Sf. Gheorghe și Tușnad, evenimentul aflat la prima ediție a strâns în cele trei zile peste 15.000 de spectatori.

A La La Long!

Pe scenă s-au perindat nume care au făcut istorie, de la Thomas Anders, gentlemanul muzicii pop, fosta voce Modern Talking, și Inner Circle, trupa de reggae ”A La La Long”, de la Dr. Alban, stomatologul care a cucerit lumea întreagă cu stilul său ”eurodance hip-hop reggae in a dancehall style”.

”Suntem cu toții unul, indiferent de ideile noastre diferite, iar muzica este cea mai bună modalitate de a comunica asta. Muzica este cea mai înaltă limbă; ea transcende politica, geografia și culoarea pielii și transcende toate lucrurile care separă oamenii”, a fost unul dintre mesajele puternice de unitate pe care grupul jamaican Inner Circle l-a împărtășit publicului.

Inner Circle s-a îndrăgostit de Covasna

”Artiștilor de la Inner Circle le-a plăcut atât de mult zona, încât s-au decis să își prelungească șederea și au mai rămas încă o zi să viziteze împrejurimile”, spune Daniel Santa, organizatorul festivalului.

Gustul libertății cu Dr. Alban și fratele care a studiat la Timișoara

Tinerii din România anilor ʼ90 au descoperit gustul libertății pe melodiile lui Dr. Alban. Artistul de origine nigeriană, care a lansat hituri pe bandă rulantă în perioada sa de glorie, a avut conexiuni cu România, fratele său a făcut Facultatea de Medicină la Timișoara. Dr. Alban, pe numele său Alban Uzoma Nwapa, și-a luat diploma de dentist în Suedia, unde a imigrat la 23 de ani. Tot atunci a devenit DJ, pentru a-și putea plăti studiile, însă în scurt timp s-a dovedit bun la asta, iar hobby-ul i-a devenit profesie.

Doctorul a vândut peste 16.000.000 de discuri.

Vocea originală ”Mr Vain”

S-a trecut de la ”Its my life” la Turbo B, fostul SNAP, și ”Rhytm is a dancer” ori ”I got o power”. Sâmbătă, pe scenă a urcat și Tania Evans, cea care a fost vocea celebrei piese ”Mr. Vain”, lansată în colaborare cu trupa Culture Beat în 1993.

Lumea a dansat cu Lou Bega, pe ”Mambo nr. 5”, a fredonat hiturile Mirabelei Dauer sau ale celor de la Compact B.

”După ani și ani…”

Duminică, lumea a plâns când pe scenă a urcat Leo Iorga alături de colegii săi! Inima Compact a cântat trei melodii, ”După ani și ani”, ”Singur te caut în noapte” și ”Trenul pierdut. ”A fost o incredibilă surpriză de ultimă oră. Nici noi, nici colegii lui – nimeni n-a știut că va fi aici!”, au spus organizatorii.

Schimbarea de ștafetă!

”A fost un moment emoționant. Practic, la diMANSIONS, a avut loc o predare de ștafetă, Leo Iorga, către noul solist, Gabi Nicolau”, a mai spus Daniel Santa.

Diagnosticat cu cancer la plămâni, Leo Iorga, care a apărut în cârje și a fost ajutat de colegi să-și mențină echilibrul. Muzicianul luptă în fiecare zi pentru viața sa.

”Pentru îndeplinirea tuturor cerințeleor artiștilor s-au comandat produse din cinci țări pentru că la noi nu se găseau”, a explicat organizatorul.

Cortul ca un teren de fotbal

În același timp, cortul în care s-au produs muzicenii a fost cel mai mare adus până acum în România. Structura s-a întins pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, similară cu a unui teren de fotbal.

”Pregătim ediția pentru anul viitor care va avea loc cel mai probabil tot la Olteni. S-ar putea ca aceasta să fie precedată de câteva evenimente mai mici, de teasing, pe care le vom anunța la timpul potrivit”, a mai declarat Daniel Santa.

Deja s-au vândut 500 de biletele pentru ediția viitoare

Prețurile biletelor au fost între 279 de lei, abonament pe trei zile, și 459 de lei pentru zona VIP. Un bilet de-o zi a costat 139 de lei (259 de lei).

Elysee de Olteni

Castelul Mikó, a fost construit în 1827, în partea de nord a satului Olteni. Conform lui Bugár Mészáros Károly, la momentul construirii castelului, proprietarul Mikó Miklós a dorit să construiască o replică a Palatului Elysee din Paris – fosta reședință a lui Napoleon, astfel a luat naștere replica transilvăneană, construită pe un singur nivel.

Castelul a fost cumpărat în 2014 de Consiliul Local Bodoc și Consiliul Județean Covasna.

Festivalul și-a propus și să contribuie la reintroducerea domeniului Castelului Mikó în circuitul turistic și să susțină recondiționarea și investițiile în această clădire de patrimoniu, oferindu-i astfel o a doua șansă.

Ținutul Conacelor

”Locația a fost aleasă special pentru că județul Covasna este supranumit Ținutul Conacelor și pentru că toată strategia de promovare este legată de conacele existente aici și astfel ni s-a părut normal să alegem un conac pentru desfășurarea evenimentului”, a declarat organizatorul principal al diMANSIONS Hit Music Festival, Daniel Santa.

Nici numele evenimentului nu este ales aleatoriu, spun organizatorii, ci este un joc cuvinte care se leagă de brandingul județului Covasna și de cât de multe activități se pot desfășura în aceste locuri minunate (dimensiuni + mansions (din engl. conace) = diMANSIONS)