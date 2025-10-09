Ieri, 8 octombrie, artista Francisca și partenerul ei de viață, TJ Miles, au făcut un pas important în relația lor, anunțând că s-au căsătorit civil. „Tocmai ne-am căsătorit‼️ Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial, cu toate actele‼️ Nu vă panicați, urmează să facem și NUNTA și BOTEZUL, aveți puțină răbdare. De acum înainte, noi suntem domnul și doamna Jordache❤️‼️”, au transmis cei doi.

Cununie civilă înainte să devină părinți

Fanii cuplului au primit vestea cu bucurie și au început deja să aștepte cu nerăbdare atât petrecerea de nuntă, cât și nașterea și botezul copilului lor. Până la marele eveniment, Francisca și TJ Miles se bucură de această nouă etapă din viața lor, marcată de iubire, emoție și planuri de viitor.

Cei doi trăiesc o perioadă plină de împliniri, urmând să devină părinți pentru prima dată în anul ce vine. Artista a dezvăluit că știe deja cum își dorește să nască și a vorbit despre implicarea lui TJ în acel moment special.

„Mi-aș dori să nasc natural, dacă se poate. Nu mi-e frică de naștere. Cel mai frică îmi e în perioada asta. Să nu greșesc eu cu ceva care ar putea să afecteze. De naștere în sine nu îmi e frică”, a mărturisit Francisca în cadrul emisiunii Un show păcătos de la ANtena Stars. De asemenea, cuplul a ales să păstreze misterul în privința sexului bebelușului.

Cei doi au decis să nu afle dinainte dacă vor avea fetiță sau băiețel, urmând să organizeze un moment restrâns de „gender reveal”, dedicat doar familiei apropiate.

TJ Miles a cunoscut-o pe Francisca atunci când era căsătorită

„Când am văzut-o, a fost o chestie wow. Două suflete s-au întâlnit, dar drumul era lung. În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată. Am aflat pe parcurs și m-a făcut să mă gândesc de 5.000 de ori dacă asta este ceva ce vreau să fac, dar doi oameni care sunt destinați să fie împreună… orice ar fi, se întâmplă! (…) În Bali s-au oficializat lucrurile. A fost un drum greu pentru noi”, a declarat TJ Miles despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Francisca.

