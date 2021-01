Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, în fața judecătorilor. Andreea Bănică, citată ca martor din partea prietenei sale. „Eu am luat-o de acasă atunci când a fost dată afară”

„Nu s-a decis nimic, s-a amânat. Voia să facă circ. Au fost audiați doar martorii doar din partea ei audiați. O să mă aduc la Agigea mâine, la ziua copilului, e dreptul meu câștigat în instanță”, a declarat Gabi Bădălău, potrivit Antena Stars.

Soțul Claudiei Pătrășcanu a făcut ieri la INML testul antidrog, însă instanța nu a solicitat rezultatul acestuia. „Nici un institut medical din România nu are acest test din firul de păr pe care-l cere Claudia. Eu am întrebat doctorul de gardă de la INML și am făcut cel mai complex test. Doamna președintă nu a cerut rezultatul testului”, a mai spus Bădălău.

Andreea Bănică, citată ca martor

„O cunosc de o viață pe Claudia, eu am luat-o de acasă atunci când a fost dată afară din casă. Mi-ar fi plăcut să fiu lăsată să vorbesc mai mult în sala de judecată. Susțin toate mamele din lumea asta, țin mult la acești copii, de aceea am venit azi aici.

Știu ce înseamnă să nu ai copiii lângă tine, sunt mamă. Când am luat-o de acolo era în ultimul hal, foarte slăbită, plângea în hohote! Nu sunt o persoană mincinoasă, sunt un om onest, corect. Am fost întrebată doar ce s-a întâmplat în ziua în care a fost dată afară din casă.

Exact așa mi-a zis: «Blondo, m-a dat afară din casă!» M-am dus acolo și am luat-o. Ea suferea de un an, a vrut să ascundă prietenilor ei. Ea nu a vrut să facă circ. Mă bucur că am putut s-o ajut”, a declarat Andreea Bănică la ieșirea din sala de judecată, potrivit Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri uimitoare despre partaj

Cântăreața a vorbit pentru prima dată despre partajul cu scandal dintre ea și Bădălău.

„Voi demonstra că avem un contract de mediere, unde am stabilit niște lucruri pentru binele copiilor. În primele șase luni, eu nu am primit nici un ban de la el. El mi-a cerut 50.000 de euro, patul și mobila unde dorm copiii, mie, mama copiilor lui.

Vreau banii mei din garsoniera pe care am vândut-o! Banii de la nunta mea. Această femeie, mama lui Gabi Bădălău, venea și-mi lua banii. Mi s-a luat tot, m-au aruncat în stradă.

Eu când l-am cunoscut pe Gabi, în 2014, era falit, eu aveam apartament, mașină. Le-am vândut. Bădălău juca la cazino banii mei de chirie din apartament!”, a mai spus Pătrășcanu.

