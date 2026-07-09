Euro rămâne principala valută pentru vacanțele românilor

Cea mai mare cerere este în continuare pentru euro. Explicația este legată de destinațiile preferate de români, multe dintre ele aflate în zona euro sau în țări unde moneda europeană este folosită frecvent în turism.

Grecia, Italia și Spania sunt printre principalele destinații externe alese de români. Euro este folosit des și în alte state vizitate în vacanță, precum Muntenegru sau Bulgaria, chiar dacă acestea au monedă proprie. În timpul verii, cererea pentru euro crește față de lunile precedente, odată cu sezonul concediilor, călătoriile în familie și dorința turiștilor de a-și calcula din timp bugetul.

„Cererea pentru valută din perioada verii este un indicator foarte bun al modului în care oamenii călătoresc în realitate. Atunci când românii cumpără euro, lire turcești sau leki albanezi, nu este vorba doar despre o tranzacție financiară, ci despre destinațiile pe care le aleg, obiceiurile lor de călătorie și preferințele de vacanță. Oamenii vor să fie pregătiți, mai ales atunci când călătoresc în țări unde moneda locală continuă să joace un rol important în plățile de zi cu zi”, a declarat Victor Dima, Treasury Manager al Tavex România, potrivit comunicatului oficial.

De ce caută românii lire turcești și leki albanezi

Pe lângă euro, lira turcească și lekul albanez au devenit tot mai căutate înainte de vacanță. Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, iar cererea pentru lira turcească este concentrată mai ales în lunile de vârf ale sezonului estival. Mulți turiști preferă să aibă bani locali pentru cheltuielile de zi cu zi, mai ales în afara hotelurilor sau a zonelor strict turistice. Plata direct în moneda locală poate fi mai simplă pentru cumpărături mici, transport local sau servicii unde comercianții nu acceptă euro ori stabilesc propriul curs.

Câți bani cash e bine să aibă românii la ei când pleacă în vacanță în Grecia, Turcia sau Albania. Greșeala care poate scumpi concediul
Câți bani cash e bine să aibă românii la ei când pleacă în vacanță în Grecia, Turcia sau Albania. Imagine generată cu AI

Albania a devenit, la rândul ei, o variantă tot mai căutată de turiștii români, datorită prețurilor și distanței relativ mici. Cererea pentru lekul albanez a atins un vârf în vara anului 2024, iar în sezonul următor a fost cu aproximativ 20% mai redusă. Chiar și așa, interesul pentru această valută arată că Albania rămâne o destinație importantă de vacanță pentru români.

De ce nu este suficient cardul în vacanță

Cardul este comod, dar nu rezolvă toate situațiile. În marile hoteluri, restaurante cunoscute și magazine internaționale, plata electronică este folosită pe scară largă. În localități mici, piețe, parcări, taxiuri, restaurante locale sau zone mai puțin turistice, cash-ul poate fi în continuare necesar.

Numerarul este util mai ales în vacanțele cu mașina. Pe drum, pot apărea taxe, parcări, mici cumpărături sau servicii locale unde plata cu cardul nu este posibilă. De aceea, cea mai sigură variantă este combinația dintre numerar și card. O sumă cash pentru cheltuielile curente și cardul pentru plăți mai mari sau situații neprevăzute.

Greșeala care poate scumpi concediul

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale turiștilor este să schimbe banii în ultimul moment: în aeroport, lângă obiective turistice sau imediat după sosirea în destinație.

În astfel de locuri, cursul poate fi mai slab, iar turistul are mai puține variante. De multe ori, acceptă prima opțiune pentru că are nevoie rapid de bani cash. O soluție mai bună este ca o parte din buget să fie pregătită înainte de plecare. Astfel, turiștii pot compara cursurile și pot schimba din timp o sumă rezonabilă în moneda de care au nevoie.

Pentru țările care nu folosesc euro, cum sunt Turcia sau Albania, este util ca turiștii să aibă de la început bani în moneda locală pentru transport, mâncare, cumpărături mici sau servicii care nu acceptă plata electronică. Nu este însă recomandat ca tot bugetul de vacanță să fie ținut cash. O parte importantă a banilor ar trebui să rămână pe card, pentru siguranță, în cazul pierderii sau furtului.

Capcana de la bancomat: conversia în lei

Folosirea cardului în străinătate poate aduce costuri suplimentare, chiar dacă plata pare simplă. Primul cost poate fi comisionul băncii care a emis cardul. Acesta diferă în funcție de bancă, de tipul cardului și de pachetul de servicii.

Al doilea cost poate fi comisionul operatorului bancomatului. Unele ATM-uri percep taxe suplimentare pentru cardurile emise de alte bănci.

Al treilea cost vine din cursul de schimb. În unele cazuri, bancomatul sau comerciantul oferă conversia directă în lei, prin serviciul Dynamic Currency Conversion, cunoscut ca DCC.

Opțiunea pare convenabilă, pentru că turistul vede suma în lei, dar cursul folosit poate fi mai prost decât cel aplicat de banca emitentă a cardului. Recomandarea generală este ca plata sau retragerea să fie făcută în moneda locală a țării vizitate.

Cât poate costa o retragere de 500 de euro

Costul unei retrageri de numerar de la un bancomat din străinătate nu este format dintr-un singur comision. Suma finală poate include taxa băncii din România, comisionul ATM-ului și diferența de curs valutar.

De exemplu, dacă banca emitentă aplică un comision de 0,5%, o retragere echivalentă cu 500 de euro poate aduce un cost de aproximativ 2,5 euro, fără alte taxe suplimentare. Dacă bancomatul străin percepe la rândul său o taxă, aceasta se adaugă separat. Înainte de confirmarea operațiunii, ATM-ul trebuie să afișeze această informație, iar utilizatorul poate renunța la retragere.

Cea mai mare diferență poate veni însă din conversia valutară. Dacă turistul acceptă conversia în lei oferită de bancomat, poate ajunge să plătească mai mult decât dacă alege retragerea în moneda locală.

Ce trebuie să verifice românii înainte de plecare

Înainte de vacanță, turiștii ar trebui să verifice comisioanele cardului: cât costă retragerile internaționale, ce taxe se aplică pentru plățile în altă monedă și care sunt limitele zilnice. Este bine să fie evitate retragerile foarte mici și dese, pentru că mai multe comisioane fixe pot crește inutil costurile. De asemenea, este recomandată folosirea bancomatelor unor instituții financiare cunoscute și evitarea conversiei directe în lei oferite de ATM.

Pentru o vacanță fără surprize, cardul rămâne util, dar nu ar trebui să fie singura soluție. O sumă cash, pregătită din timp, poate acoperi cheltuielile zilnice și poate evita costurile inutile din aeroporturi, bancomate sau case de schimb aflate în zone turistice.

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