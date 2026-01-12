Totul a pornit de la discuția despre prăbușirea acoperișului adăpostului. Călin Donca a încercat să își asume vina, explicând că a vrut să testeze structura înainte de finalizare:

„Înainte să punem acoperișul, am vrut să testez. N-a fost nimeni când a picat. Mai departe, vă repet, este vina mea, că nu am făcut o casă suficient de solidă”.

Cristian Boureanu a reaprins conflictul, iar discuția a degenerat într-o confruntare de orgolii. Gabi Tamaș a intervenit imediat.

„Vezi că am făcut-o cu toții, nu mai da din tine. Tu ai fost constructor și noi am muncit. Lasă vrăjeala asta. Mâncați-aș gura ta, tu, numai tu. Stai un pic, că am făcut împreună, nu ai făcut tu. Păi, ce facem aici”.

„Eu nu văd niciun conflict. Sunt doi alfa care încearcă să facă ceva, dar niciunul nu face nimic. Pentru că până la urmă, noi suferim cu toții. Călin mi-a zis să fac ceva, am făcut, Cristi mi-a zis să fac ceva, am făcut. Nu e el arhitectul-șef. A intervenit o ceartă între doi masculi, dar credeți-mă că poate sunt alfa cei trei din spate, Iusin, Cean, Aris și eu.

Toți băieții de aici avem caracter de lider, doar că noi nu am intervenit în ceartă. Alfa… nu mi se pare niciunul dintre ei alfa, credeți-mă. Ei nu s-au bătut pe nimic, nu e niciunul capul, lider la noi în trib. La noi nu există șefi, doar că mai intervin niște discuții. Că se consideră unul sau ar vrea să fie șef, e altceva ”, a mai continuat Gabi Tamaș la Antena 1.

