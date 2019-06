Gabriel Dorobanțu a vrut de mic să fie vedetă. ”Cântam pentru vecini”

Viața profesională i-a oferit o mulțime de satisfacții lui Gabriel Dorobanțu, interpretul cunoscutului șlagăre, ”Hai vino iar”. Artistul mărturisește că și-a dorit de mic să fie cântăreț și a reușit tocmai pentru că și-a propus acest lucru și este mândru că pe lângă realizările sale muzicale, a avut prilejul să urce pe scenă alături și de mari actori ai teatrului românesc.

”Acum mulți ani, am participat la un concurs la teatrul Constantin Tănase. Mai intrasem în sală, dar nu pe scenă. Atunci am și câștigat un premiu – locul 3 pe municipiul București. Și așa am ajuns să fiu partener de scenă cu acești mari artiști pe care i-am urmărit la spectacole. Am fost cumpărător de bilete și nu mi-am imaginat că voi juca alături de ei, eu cântând, ei spunând proză. Dar nimic nu-i imposibil, cu strădanie și voință ajungi ce-ți propui. Iar eu mi-am propus să ajung cântăreț”, a declarat acesta pentru Libertatea.

Se credea pe scenele mari ale lumii

Artistul care a trăit în epoca comunismului a mai spus că în copilărie învăța cântece de la radio, pe care apoi le prezenta improvizând scena și spectacole:

”În copilărie voiam să fiu vedetă, nu știam ce înseamnă lucrul ăsta. Nu știu cât sunt de vedetă, dar ce mi-am propus am făcut: am cântat pentru public, publicul mă răsplătește cu aplauze și îi sunt recunoscător. Învățam cântece de la radio, încercam să imit artiștii la modă, făceam spectacole pentru părinți. Nu am cântat pentru musafiri, dar am cântat pentru vecini și i-am convins. Era firesc să improvizez și o scenă, imaginația era bogată, credeam că suntem pe scenele mari ale lumii”

