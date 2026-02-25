Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1

Din câte se pare, fostul fotbalist ar fi trebuit să participe și anul trecut în emisiunea de la Antena 1, alături de Gabriel Tamaș, însă până la urmă, acesta din urmă a plecat la Asia Express 2025 împreună cu Dan Alexa. Iar cei doi chiar au reușit să câștige show-ul.

Acum, jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor au aflat și cine va fi colegul de echipă al lui Gabi Torje la Asia Express 2026, după ce inițial numele acestuia nu fusese dezvăluit.

Potrivit sursei citate, Gabriel Torje merge în emisiunea de la Antena 1 împreună cu Alin Alexuc, fost luptător de lupte greco-romane!

„Pentru moment, producătorii show-ului fenomen de la Antena 1 nu au dezvăluit traseul pe care vor merge concurenții care se vor bate pentru marele premiu, de câteva zeci de mii de euro. Cel mai probabil, postul va începe difuzarea noului sezon în toamna acestui an”, au notat cei de la Gazeta Sporturilor.

Sursa citată mai notează că Alin Alexuc a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra (2012), Rio de Janeiro (2016), Tokyo (2021) și Paris (2024). Iar el are și mai multe medalii mondiale și europene în palmares.

Colegul lui Gabi Torje de la Asia Express 2026 a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori de la Budapesta (2009), la categoria 96 de kilograme, medalia de bronz la Campionatele Mondiale Universitare de la Pecs (2014), medalia de bronz la Campionatele Europene de la Kaspiysk (2018), la categoria 130 de kilograme, medalia de bronz la Campionatele Europene de la București (2019), medalia de aur la Campionatele Europene de la Roma (2020), categoria 130 de kilograme la stilul greco-roman și medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Belgrad (2022).

Cu 57 de selecții în echipa națională a României, Gabriel Torje a câștigat campionatul din țara noastră cu Farul Constanța și a mai jucat în țări precum Spania, Turcia și Italia. Cele mai multe meciuri pentru o echipă de club le are în tricoul lui Dinamo București, pentru care a jucat în peste 130 de meciuri și a marcat 25 de goluri.

