Invitată la emisiunea Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a povestit că recent și-a făcut un test de sarcină, însă nu a avut două liniuțe. Vedeta este fericită cu familia pe care o are, iar cele două fetițe sunt suficiente pentru ea. Iris și Victoria au venit pe lume din multe dragoste, iar părinții lor fac tot posibilul să le ofere o educație aleasă.

„Știi cum se zice: Unde cresc doi, crește și al treilea. Un băiețel?”, i-a spus Cristina Șișcanu Gabrielei Cristea.

Prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antena Stars, „Mireasa – Capriciile iubirii”, a mărturisit că a făcut recent un test de sarcină, care s-a dovedit a fi negativ. Ea nu își mai dorește alți copii și este foarte fericită cu familia pe care o are în prezent.

„Un băiețel, da… Nu, nu mai este cazul, s-a închis robinetul bine sau nu știu cât de bine, dar nu, nu este cazul. Dar am făcut, într-adevăr, un test de sarcină, doar că nu au ieșit două liniuțe”, a fost discuția dintre cele două, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.

„Într-o viață viitoare poate o să am și băieței”

Tavi Clonda a dezvăluit că nu și-a dorit în mod special un băiețel, ci, mai degrabă, atunci când a aflat că o să vină pe lume al doilea copil, spera să fie tot fetiță pentru ca Victoria să aibă o parteneră de joacă.

„Eu am jucat fotbal cu ale mele de la un an. Gabriela îmi spunea: «Nu le face fotbaliste, vreau să le văd cu păpuși!» I-am zis: Stai, iubire, o să aibă și păpuși!

Acum fac balet și au tot felul de păpușele. Nu am vrut neapărat băiat. La Iris parcă tot fetiță doream, să se joace împreună. Într-o viață viitoare poate o să am și băieței. Am un nepot, un fin, am băieței cu care să joc fotbal. Nu mai putem încă unul”, a spus Tavi pentru ego.ro.

Tavi Clonda și soția lui sunt extrem de implicați atunci când vine vorba despre educația fetelor, încercând, în același timp, să se dedice carierelor. Tavi spune că el și Gabriela nu se gândesc la al treilea copil.

„Am populat casa, suntem OK așa, nu suntem singuri. Este destul de greu. Mulți se opresc după un copil. Noi am făcut doi. Ce să zic, este OK așa, suntem bine așa cum suntem”, a spus Tavi Clonda pentru sursa citată.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să își vândă casa

Recent, Gabriela Cristea anunța că și-ar dori să vândă casa în care locuiește alături de Tavi Clonda și cele două fetițe. Ei vor pentru vilă aproape un milion de euro. Casa este foarte spațioasă, cu o curte mare și piscină cu apă sărată. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Tavi Clonda a spus că va da oricând vila pentru suma de 900.000 de euro.

