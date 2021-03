„Dragilor, am tot primit întrebări de la voi legate de momentul în care am rupt turta lui Iris. Am avut treabă multă și nu am avut timp să vă împărtășim acest monent special. A fost o petrecere mică, mică, dar cu oameni speciali.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Bucuria momentului o împărtășim cu voi chiar acum pe YouTube pentru că Tavi a filmat si montat un vlog ca să ne rămână amintire.

Le mulțumim frumos nașilor pentru clipele superbe traite impreuna dar și celor care au fost lângă noi anul asta cu un gând bun, pentru că altfel nu s-a putut.

Va las link-ul in bio ca sa trăiți și voi emoțiile alături de noi.

PS: pentru carcotași, “petrecerea” a fost facuta inainte de carantina și ne-am testat cu toții”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

