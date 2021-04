Gabriela Cristea nu se mulțumește doar cu emisiunea la TV. Va avea un nou proiect

Prezentatoarea de televiziune va avea propriul podcast. Gabriela Cristea a văzut ce succes au pe YouTube vedetele cu interviurile lor, așa că se apucă și ea de treabă.

Aceasta s-a organizat singură, are și propriul decor acasă, are un mic studio. A recunoscut însă că nu se pricepe la partea tehnică, acolo are nevoie de ajutor.

„Îmi fac și eu podcast, l-am organizat singură. Mi-am făcut singură un decor acasă pe care mi l-am vopsit și decorat singură. Pot să-l fac în studio, acasă. Am niște probleme tehnice pe care trebuie să le rezolv. Fac podcast pentru că la mine în emisiune nu sunt persoane publice. Și atunci nu am cum să discut despre toate lucrurile pe care vreau să le abordez cu cine vreau eu.

Și la limbaj sunt mai slobozi la gură (n.r. oamenii), pentru că în online nu există CNA. La un moment dat se mai dezleagă limba, că la televiziune nu poți să bei nici măcar un pahar de șpriț. În mediul online lucrurile sunt mai așezate”, a spus Gabriela Cristea la Antena Stars, în emisiunea lui Dan Capatos.

Gabriela Cristea a revenit la TV în urmă cu câteva săptămâni, acum prezintă emisiunea „Mireasa: Urzeala soacrelor”, la Antena Stars.

Citeşte şi:

IMAGINEA ANULUI. La ce cascadorii sunt supuși pacienții, ca să fie urcați cu targa în TIR-urile ATI

Vlad Voiculescu a fost demis de la Ministerul Sănătății

Scandal în coaliție după demiterea lui Voiculescu. Cioloş: „E inacceptabil cum a procedat Florin Cîțu”. Barna refuză interimatul – surse

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro Dana Budeanu este desființată de o vedetă TV. În ce hal a putut s-o jignească

Observatornews.ro O tânără gravidă a pierdut copilul din cauza unui anstestezist beat şi a medicului care a plecat din tură, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 14 aprilie 2021. Taurii sunt foarte motivați să câștige mai bine, dar nu știu cum să facă acest lucru

Știrileprotv.ro Au crezut că și-au cumpărat casa visurilor lor, dar trăiesc un coșmar. Chinul prin care trec doi britanici după ce au dat 350.000 de lire sterline pe o vilă

Telekomsport I-a oferit 500 de euro pentru o oră de amor. Este soţie de fotbalist şi reacţia ei a fost explozivă

PUBLICITATE Ai afacerea ta? Află cum ai acces la oferte speciale (PUBLICITATE)