Potrivit datelor pe care autoritățile le-au oferit după mai bine de 24 de ore, există peste 4.300 de persoane rănite, dintre care cel puțin 235 au murit în urma celui care s-a anunțat a fi cel mai grav cutremur din ultimii 100 de ani din Venezuela.

Mai multe țări, printre care Franța, China, Spania și SUA, au anunțat deja că au trimis echipe de salvare în Venezuela.

„O echipă de salvare franceză formată din 85 de membri, specializată în căutare, salvare și îndepărtare a resturilor, va pleca imediat”, a spus președintele francez Emmanuel Macron.

Cu ochii în lacrimi, celebra actriță Gabriela Spanic, născută în orașul Ortiz din Venezuela pe 10 decembrie 1973, a postat în mediul online un mesaj prin care făcea un apel disperat către toate țările din lume să-i ajute țara, deoarece autoritățile din Venezuela nu sunt pregătite pentru astfel de momente.

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„Venezuela mea nu este pregătită pentru astfel de nenorociri. Nu are echipamente, ambulanțe… Le cer tuturor statelor din lumea asta să-mi ajute țara, trimițând ajutor financiar, ambulanțe, medicamente și echipamente de salvare. Să-i caute pe toți acei oameni care se află sub dărâmături, să meargă și să ajute, pentru că țara mea nu este pregătită pentru toate acestea.

Am chiar și prieteni care și-au pierdut casele și care au rămas pe stradă. A fost ceva îngrozitor! Venezuela nu dispune de resursele necesare, nu are capacitatea de a salva atâția oameni, ființe umane și venezueleni care suferă teribil”, a spus Gabriela Spanic într-un clip video care s-a viralizat rapid în toată lumea pe rețelele de socializare.

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