Ispita Gabriella de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri neașteptate despre experiența din Spania: „Mi-a plăcut mai mult ediția din România”

Gabriella Barbu a devenit una dintre ispitele despre care s-a vorbit intens după participarea la „Insula Iubirii” din Spania, mai ales după ce a reușit să-și ducă misiunea până la capăt și să-l ispitească pe Montoya. Culmea este că, după două participări în varianta spaniolă, ispita face mărturisiri care pot surprinde. Spune că s-a distrat și s-a simțit mult mai bine în ediția românească a emisiunii.

Astfel că, în momentul în care a fost anunțată că va fi în sezonul 10 a ediției din România, publicul, dar mai ales concurenții au avut mari așteptări de la ea. Ea recunoaște că nu a mers cu prea multe așteptări, ba chiar a pășit cu teamă, căci nu cunoștea foarte bine limba română și nu știa cum o să se descurce pe insulă. Toată lumea a crezut că ea va fi „ispita supremă”, datorită experienței sale, însă declară că nici nu a avut ca scop această titulatură.

„Cred că „ispita supremă” este Andrușca. Eu sunt „ispita din Spania”. Nu știu dacă sunt chiar așa supremă, dar sunt spectaculoasă”, ne-a declarat amuzată Gabriella.

Așa cum s-a văzut din primele ediții, Gabriella s-a acomodat imediat și s-a făcut remarcată de la prima apariție în fața băieților. Ispita a povestit despre cele două versiuni ale emisiunii și spune că între ele există diferențe uriașe. Mai mult, pentru Gabriela, atmosfera din România a fost cu totul specială, mai ales datorită legăturii pe care a simțit-o cu ceilalți participanți.

„E o diferență foarte mare, cred că nu are nicio legătură cu ediția din Spania. Dacă vrei să fiu sinceră, mi-a plăcut mult mai mult ediția din România”, a completat bruneta pentru Libertatea .

Ispita Gabriella a învățat limba română cu ajutorul unei aplicații

Deși este româncă, Gabriella trăiește în Spania încă de la vârsta de trei ani, însă nu a vorbit deloc cu mama ei în limba maternă. De aceea, participarea la varianta românească a emisiunii a venit cu o provocare neașteptată: să învețe de grabă limba română. A reușit să o învețe într-un timp relativ scurt, inclusiv cu ajutorul unei aplicații, însă, înainte de a pleca în Thailanda, nu se simțea deloc în largul ei din punct de vedere lingvistic.

„Stau în Spania de când aveam 3 ani. Vreau să vă zic că am învățat limba română cu Duolingo (n.r. aplicație prin care poți să înveți online mai multe limbi străine). Mama nu a vorbit prea mult cu mine și vorbeam foarte ciudat. Pentru că nu știam foarte bine limba, mi-a fost foarte teamă atunci când am acceptat să particip la „Insula Iubirii”. Nu eram în zona mea de confort, plus că nu am stat niciodată în același loc cu atât de mulți români. Nu știam cum este. Pot să spun însă că mi-a plăcut mai mult ca în Spania pentru că toți sunt ca într-o familie”, a povestit ispita Gabriella.

Mama ispitei a fost mai încântată decât ea de participarea în România

Dacă bruneta a avut emoții, mama ei, în schimb, a fost extrem de entuziasmată. Ispita Gabriela spune că mama ei este mândră de toate aparițiile ei, însă atunci când a auzit că va filma pentru România s-a bucurat extrem de tare.

„Mama mea cred că a fost mai entuziasmată ca mine. Îmi tot spunea că trebuie să mă duc în România. Mamea mea era mai mândră că am acceptat să apar în ediția din România decât în cea din Spania. A trimis video-urile de prezentare tuturor prietenelor ei. M-a arătat la toată lumea”, a povestit amuzată Gabriella.

De aceea, în momentul în care a terminat filmările, a ales să vină o perioadă în România, de „frică” să dea ochii cu mama ei. Era conștientă de faptul că aceasta va încerca să o descoasă și să afle detalii din emisiune. Oricât de mult și-ar fi dorit să-i povestească, contractul semnat nu îi permite să divulge informații nici măcar familiei.