Un șofer a chemat platforma pentru un drum de 10 kilometri, dar a rămas șocat de factura primită, în Suedia

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Un șofer din Suedia a fost șocat să primească o factură de 15.936 coroane suedeze (aproximativ 1.411 euro), după ce a solicitat un serviciu de tractare pentru a-și transporta mașina pe o distanță de doar 10 kilometri. Incidentul a fost relatat de publicația suedeză ViBilagare.
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Bărbatul se afla în Munții Idre, o zonă de vacanță populară, când a constatat că mașina sa avea probleme tehnice.
Deși vehiculul era parcat într-un loc sigur și nu reprezenta un pericol pe drum, acesta a decis să solicite intervenția unui camion de tractare pentru a transporta mașina la un service aflat la doar 10 kilometri distanță.
Incidentul a avut loc într-o seară de weekend, iar camionul a fost trimis de o companie din orașul Mora, situat la 150 de kilometri distanță.
Deși distanța efectivă parcursă de camion cu mașina pe platformă a fost de doar 10 kilometri, factura primită de șofer a inclus și drumul dus-întors al vehiculului de asistență până la locul intervenției și înapoi la sediu, fiind un total de 300 de kilometri.
Taxa pentru transport a fost de aproximativ 10.200 coroane suedeze, la care s-au adăugat costuri fixe și un tarif suplimentar pentru intervenția într-o noapte de weekend.
Considerând că suma este nejustificată, bărbatul a contestat factura la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului din Suedia (ARN).
Cu toate acestea, ARN a decis în favoarea companiei de tractare. Potrivit instituției, șoferul ar fi trebuit să fie conștient de faptul că solicitarea unui astfel de serviciu într-o zonă izolată și într-un astfel de moment ar implica prețuri mai mari.
În plus, înainte de intervenție, clientul fusese informat despre distanța de unde urma să sosească platforma și despre durata necesară operațiunii.
Într-un alt caz, un șofer suedez care avea asigurare pentru asistență rutieră a chemat o platformă după ce mașina i s-a defectat, convins că intervenția este acoperită. La fața locului au sosit însă două camioane, iar pentru unul dintre ele bărbatul a primit separat o factură de aproximativ 590 de euro.