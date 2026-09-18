Un șofer a chemat platforma pentru un drum de 10 kilometri, dar a rămas șocat de factura primită, în Suedia

Un șofer din Suedia a fost șocat să primească o factură de 15.936 coroane suedeze (aproximativ 1.411 euro), după ce a solicitat un serviciu de tractare pentru a-și transporta mașina pe o distanță de doar 10 kilometri. Incidentul a fost relatat de publicația suedeză ViBilagare.

Cum s-a ajuns la această sumă

Bărbatul se afla în Munții Idre, o zonă de vacanță populară, când a constatat că mașina sa avea probleme tehnice.

Deși vehiculul era parcat într-un loc sigur și nu reprezenta un pericol pe drum, acesta a decis să solicite intervenția unui camion de tractare pentru a transporta mașina la un service aflat la doar 10 kilometri distanță.

Incidentul a avut loc într-o seară de weekend, iar camionul a fost trimis de o companie din orașul Mora, situat la 150 de kilometri distanță.

Factura care a stârnit controversă

Deși distanța efectivă parcursă de camion cu mașina pe platformă a fost de doar 10 kilometri, factura primită de șofer a inclus și drumul dus-întors al vehiculului de asistență până la locul intervenției și înapoi la sediu, fiind un total de 300 de kilometri.

Taxa pentru transport a fost de aproximativ 10.200 coroane suedeze, la care s-au adăugat costuri fixe și un tarif suplimentar pentru intervenția într-o noapte de weekend.

Considerând că suma este nejustificată, bărbatul a contestat factura la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului din Suedia (ARN).

Care a fost decizia autorităților

Cu toate acestea, ARN a decis în favoarea companiei de tractare. Potrivit instituției, șoferul ar fi trebuit să fie conștient de faptul că solicitarea unui astfel de serviciu într-o zonă izolată și într-un astfel de moment ar implica prețuri mai mari.

În plus, înainte de intervenție, clientul fusese informat despre distanța de unde urma să sosească platforma și despre durata necesară operațiunii.