GALERIE FOTO | Elena Gheorghe, parada modei la ultimul său concert! A purtat rochii speciale, una dintre ele cu fotografiile bunicii

Elena și-a fermecat publicul încă de la început, când în sală s-au auzit primele acorduri din ”Luna Alba”, ultimul hit al acesteia. Publicul s-a ridicat de pe scaune și a încins hora pe cântece celebre armânești: ”Ela Ela”, ”Pamporea”, ”Un trandafil creasti la firida”, dar și cu piese noi, incluse pe noul album.

Pe lângă muzică, Elena a întors toate privirile! Ținutele pe care le-a purtat au fost spectaculoase. Sute de metri de material, imprimat special, au fost folosiți pentru a crea rochiile pe care vedeta de 33 de ani le-a purtat. În timpul concertului, în culise, cinci persoane au fost tot timpul alături de Elena pentru a o ajuta să se îmbrace și să își așeze accesoriile pentru show.

Una dintre cele mai emoționante apariții a fost într-o rochie albastră, ce avea imprimate fotografii ale bunicii sale, Dada.

”Bunica mea și-a dorit să cânt despre rădăcinile mele și să duc tradițiile mai departe. Sunt fericită să îi pot împlini visul și știu cât de mult s-ar fi bucurat pentru mine. Sunt oameni care nu pleacă de lângă noi niciodată, pentru că îi păstrăm mereu în gânduri şi amintiri. Cred că fiecare dintre noi are un suflet pe care îl va simţi mereu aproape, pe care îl va purta veşnic în inimă”, a spus Elena.

De la concertul de la Sala Palatului n-au lipsit cei din familia artistei. În special cei doi copii, Nicholas și Amelie, care la finalul evenimentului au urcat pe scenă și i-au dat un buchet de flori mamei lor.

”Acest concert e un vis împlit. Sunt fericită pentru că tot spectacolul a fost o parte din mine, mi-am pus tot sufletul în acest eveniment și mă bucur că toți cei din sală au simțit asta. Am primit foarte multe mesaje în care oamenii mi-au spus că s-au simțit mai degrabă ca la o petrecere, nu a fost un simplu concert. Și mai sunt foarte fericită pentru faptul că am reușit încă o dată să arătăm că muzica are un limbaj universal și indiferent dacă ești român sau aromân, ritmul ei îl trăiești cu aceeași intensitate”, a mai declarat artista.

