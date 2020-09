George Burcea, declarații neașteptate despre fosta soție, în cadrul emisiunii Ferma. “Andreea va exista pentru mine mereu”

George Burcea a arătat la Ferma tatuajele pe care le are, dar și ce prezintă acestea.

Actorul a dezvăluit că ambele sunt legate de familia lui, inclusiv de Andreea Bălan. După ce și-au adus acuzații grave, cei doi pare că au revenit la sentimente mai bune unul față de celălalt.

“Am două fetițe, cea mică are un an și jumătate, Clara Maria, și cea mare este Ella Maya.

Am aici și un tatuaj cu ele, aici este o invitație de la nuntă și botez. O am pe mami, pe tati, pe Ella, pe Clara, care este micuță, micuță… Iar aici am un tatuaj cu mine și cu soția.

Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei, iar acest tatuaj va fi aici mereu, eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să-l șterg!”, a mărturisit George Burcea, la interviul de la emisiunea Ferma. Orășeni vs Săteni, de pe PRO TV.

În ceea ce privește despărțirea de Andreea Bălan, actorul a spus că aceasta ar fi fost inevitabilă din cauza trecutului său dramatic.

“În momentul în care ai un backround asemănător ca al meu, adică unde o familie se destramă, rata să destrami familia la rândul tău este destul de mare”, a spus George Burcea la PRO TV.

Andreea Bălan și George Burcea sunt în plin proces de divorț, dar se pare că lucrurile s-au mai liniștit între ei. Actorul, concurent la Ferma, a vorbit despre mama copiilor lui, dar și despre tatuajul pe care îl are pe braț.

