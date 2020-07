George Piștereanu a pregătit un nou proiect în izolare. Surpriza de care vor avea parte fanii serialului Vlad. „Am pus în aplicare mai multe idei”

„Având în vedere că am stat o bună perioadă în casă, izolat, mi-au venit foarte multe idei.

Eu nu am timp să mă plictisesc, cred că nu am mai avut acest sentiment de multă vreme. Acum, că am avut mai mult timp la dispoziție, am pus în aplicare mai multe idei.

La filmul Aventurile lui Tibor mă gândeam de ceva vreme, îmi doream să iau din fiecare sezon scenele importante pentru dezvoltarea personajului Tibor și a acțiunii și să le montez.

Este un montaj la care țin, la care am lucrat foarte mult, pentru că nu am mai făcut asta niciodată. Subtitrarea, de exemplu, nu a fost ușor de realizat.

Nu am realizat niciodată câte fraze poți spune în două, trei secunde. Am descoperit lucruri noi odată cu acest proiect. Am vrut să fac asta pentru că oamenii, la fel ca mine, au apreciat extrem de mult acest personaj.

Faptul că am primit atât de multe mesaje legate de personajul meu din VLAD, Tibor, m-a făcut să duc la capăt acest film.

Am spus că ar fi extraordinar dacă am face un montaj din scenele VLAD din perspectiva acestui îndrăgit personaj, că ar fi un cadou frumos pentru fani. Vă doresc vizionare plăcută!”, declară George Piștereanu

